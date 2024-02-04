«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Жироной», Захарян остался в запасе
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. «Реал Сосьедад» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. «Реал Сосьедад» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Жироне, завершилась со счетом 0:0. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провел весь матч на скамейке запасных. На 89-й минуте встречи главный тренер «Жироны» Мичел был удален с поля.
«Жирона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 56 очков. «Реал Сосьедад» (37 очков) идет шестым.
В следующем матче «Жирона» 10 февраля на выезде сыграет с мадридским «Реалом», «Реал Сосьедад» в этот же день примет «Осасуну».
В других матчах чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле обыграла «Альмерию» — 2:1, «Гранада» дома в меньшинстве сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1).