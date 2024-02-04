Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Салернитана
Футбол. Зарубежный
15:00
Монако
Гавр
Футбол. Зарубежный
16:00
Вильярреал
Кадис
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Верона
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:05
Брест
Ницца
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Атлетико
Футбол. Зарубежный
3.02
Жирона
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
3.02
Нант
Ланс
01
Футбол. Зарубежный
3.02
Болонья
Сассуоло
42
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
3.02
Нант
Ланс
01
3.02
Ренн
Монпелье
21
2.02
Страсбур
ПСЖ
12
28.01
ПСЖ
Брест
22
28.01
Тулуза
Ланс
02
28.01
Клермон Фут
Страсбур
11
28.01
Лорьян
Гавр
33
28.01
Реймс
Нант
00
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» определился с заменой Мбаппе

«ПСЖ» выбрал игрока, который может заменить Килиана Мбаппе после его ухода в «Реал», сообщает ESPN.

ПСЖ
Реал
МиланЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

3 февраля французское издание Le Parisien сообщило, что Мбаппе летом перейдет в «Реал».

По информации источника, основным вариантом парижан для замены 25-летнего француза станет подписание вингера «Милана» Рафаэла Леау.

24-летний португалец выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей за красно-черных, забил шесть мячей и отдал семь голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Леау в 90 миллионов евро. Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года.

 Тутберидзе высказалась по делу Валиевой. В истории фигуристки появилось еще одно обстоятельство
У Валиевой отберут 10 медалей. Кому они достанутся?
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь