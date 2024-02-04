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17:13 (мск), источник: ТАСС

Кузяев и Головин не смогли отличиться в матче чемпионата Франции «Монако» — «Гавр»

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Монако
ГаврЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Кадр из трансляции

ТАСС, 4 февраля. Футбольный клуб «Монако» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с «Гавром» в матче 20-го тура чемпионата Франции.

В составе «Монако» отличился Виссам Бен-Йеддер (63-я минута). На 65-й минуте мяч в свои ворота забил игрок «Монако» Юссуф Фофана.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел полный матч и не отметился результативными действиями, на третьей добавленной ко второму тайму минуте игрок получил желтую карточку. Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев также не сумел отличиться и был заменен на 88-й минуте.

«Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице, команда набрала 35 очков. «Гавр» идет на 11-м месте с 24 очками. В следующем туре «Монако» 11 февраля в гостях встретится с «Ниццей», «Гавр» в этот же день примет «Ренн».

Монако
1:1
Первый тайм: 0:0
Гавр
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