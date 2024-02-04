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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» подписал игрока молодежной сборной Хорватии

Действующий чемпион Казахстана «Ордабасы» объявил о трансфере хорватского вратаря Карло Сентича, передают Vesti.kz.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: dubrovackiportal.hr

Шымкентский клуб официально презентовал Сентича, который усилит вратарскую линию клуба. Ранее 22-летний игрок выступал на родине за «Хайдук». Кроме того, Сентич защищал цвета таких клубов как «Вараждин» и венгерский «Дьошдьор».

На международном уровне Сентич призывался в сборные Хорватии до 19, 20 и 21 года. Отметим, что у «Ордабасы» в распоряжении также есть два вратаря сборной Казахстана — Бекхан Шайзада и Мухаммеджан Сейсен.

В нынешнее трансферное окно шымкентцы помимо Сентича подписали бразильского защитника Режиналдо и казахстанского полузащитника Самата Жарынбетова.

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