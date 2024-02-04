«Ордабасы» подписал игрока молодежной сборной Хорватии

Шымкентский клуб официально презентовал Сентича, который усилит вратарскую линию клуба. Ранее 22-летний игрок выступал на родине за «Хайдук». Кроме того, Сентич защищал цвета таких клубов как «Вараждин» и венгерский «Дьошдьор».

На международном уровне Сентич призывался в сборные Хорватии до 19, 20 и 21 года. Отметим, что у «Ордабасы» в распоряжении также есть два вратаря сборной Казахстана — Бекхан Шайзада и Мухаммеджан Сейсен.