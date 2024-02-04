«Ордабасы» подписал игрока молодежной сборной Хорватии
Действующий чемпион Казахстана «Ордабасы» объявил о трансфере хорватского вратаря Карло Сентича, передают Vesti.kz.
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Действующий чемпион Казахстана «Ордабасы» объявил о трансфере хорватского вратаря Карло Сентича, передают Vesti.kz.
Шымкентский клуб официально презентовал Сентича, который усилит вратарскую линию клуба. Ранее 22-летний игрок выступал на родине за «Хайдук». Кроме того, Сентич защищал цвета таких клубов как «Вараждин» и венгерский «Дьошдьор».
На международном уровне Сентич призывался в сборные Хорватии до 19, 20 и 21 года. Отметим, что у «Ордабасы» в распоряжении также есть два вратаря сборной Казахстана — Бекхан Шайзада и Мухаммеджан Сейсен.
В нынешнее трансферное окно шымкентцы помимо Сентича подписали бразильского защитника Режиналдо и казахстанского полузащитника Самата Жарынбетова.