«Арсенал» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. В качества главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Матч начнётся в 19:30 мск.

В нынешнем сезоне команды встречались в 18-м туре английской Премьер-лиги, который состоялся в минувшем декабре. В том матче «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счётом 1:1. Также команды играли на стадии 1/32 финала Кубка Англии. Тогда мерсисайдцы одержали победу со счётом 2:0.