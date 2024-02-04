Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Лацио
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арсенал
Ливерпуль
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
РБ Лейпциг
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Ювентус
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Сельта
03
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Атлетико
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Ноттингем Форест
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Вулверхэмптон
24
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Клермон Фут
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Лорьян
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Тулуза
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Верона
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Вильярреал
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Монако
Гавр
11
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Салернитана
00
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
17:00
Борнмут
Ноттингем Форест
11
17:00
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
30
17:00
Челси
Вулверхэмптон
24
3.02
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
05
3.02
Брайтон
Кристал Пэлас
41
3.02
Бернли
Фулхэм
22
3.02
Ньюкасл Юнайтед
Лутон Таун
44
3.02
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» разнёс соперника в АПЛ. Но в такой день иначе и быть не могло

Хойлунд забил в четвёртом матче АПЛ подряд, а клуб почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы.

Манчестер Юнайтед
Вест ХэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» встретились в матче 23-го тура АПЛ. Игра завершилась убедительной по счёту победой хозяев.

Перед матчем на стадионе «Олд Траффорд» почтили членов «Манчестер Юнайтед», которые погибли в мюнхенской авиакатастрофе. 6 февраля 1958 года самолёт с игроками, тренерами, журналистами и болельщиками разбился после третьей попытки взлёта в аэропорту Мюнхена. На борту находились 44 человека, 23 их них погибли, 19 получили ранения. Траурная страница в истории «Манчестер Юнайтед».

Эрик тен Хаг и Дэвид Мойес вышли на поле с венками, которые положили около центральной линии. А болельщики на трибунах развернули полотно с надписью We’ll never die («Мы никогда не умрём»). В такой день «МЮ» не имел права разочаровать фанатов.

Но первый момент в матче возник у ворот Андре Онана. Камерунский голкипер с огромным трудом вытащил мяч после удара Томаша Соучека и рикошета от Найефа Агера. Защитники «МЮ» позволили чеху спокойно выиграть верховое единоборство после углового, а Каземиро едва не «привёз» пенальти. Бразилец опасно хватал сзади Агера — при определённом раскладе судья мог увидеть здесь нарушение.

«МЮ» ответил через пять минут. Бруну Фернандеш красиво подкрутил мяч в дальний угол, но Альфонс Ареола в прыжке перевёл его на угловой. Но чуть позже французский вратарь оказался бессилен после удара Расмуса Хойлунда. Нападающий «МЮ» одним движением убрал сразу двух игроков «Вест Хэма», а потом вонзил мяч в дальний угол. И, кстати, оригинально отпраздновал. Датчанин схватил ногу и сымитировал игру на гитаре.

К слову, Хойлунд забил в четвёртом матче АПЛ подряд. А до этого не отмечался голами в чемпионате на протяжении 14 игр. С другой стороны, у Расмуса пять голов в Лиге чемпионов, но оттуда его команда уже вылетела. При этом больше Хойлунда в этом розыгрыше АПЛ среди игроков «МЮ» забивали только Скотт Матоминей (шесть голов) и Маркус Рашфорд (пять). Расмус, в свою очередь, стал самым молодым футболистом «Ман Юнайтед», который забил в четырёх матчах АПЛ подряд.

Любопытно, что к перерыву хозяева наиграли всего на показатель 0,15 по ожидаемым голам, а у соперника эта цифра была более внушительной — 1.02. При этом лондонцы нанесли 12 ударов (два — в створ), а манкунианцы — всего четыре (три — в створ). «МЮ» владел мячом 54% игрового времени, хотя в середине тайма этот показатель составлял 69%.

«МЮ» потребовалось всего четыре минуты после перерыва, чтобы укрепить преимущество. Правда, в этом эпизоде хозяевам откровенно повезло. Мяч после удара Алехандро Гарначо срикошетил от Агера и влетел в сетку мимо ошеломлённого Лукаша Фабианьского. 38-летний польский вратарь появился на поле в перерыве — по всей видимости, Ареола получил повреждение. А Гарначо отпраздновал гол, присев на рекламный щит.

Источник: Reuters

А потом появились грустные для болельщиков «МЮ» новости. Защитник Лисандро Мартинес получил травму в единоборстве с соперником. Аргентинец сразу схватился за колено, но через пару минут вернулся на поле. Правда, ненадолго. В итоге тен Хагу пришлось менять защитника. Кстати, в этом сезоне Мартинес отыграл всего восемь матчей в АПЛ, поскольку пропустил длительное время из-за травмы колена.

На последних минутах хозяева накрыли соперника на чужой половине поля и разогнали быструю атаку. Хойлунд отдал на Гарначо, а тот покатил в дальний угол — 3:0. «МЮ» одержал вторую победу подряд и обошёл «Вест Хэм» в таблице АПЛ. Сейчас команда тен Хага располагается на шестой строчке, но отставание от топ-4 составляет восемь очков. При этом «МЮ» проиграл сопернику по ожидаемым голам (0,81 против 1,56) и нанёс существенно меньше ударов (12 против 22).

Автор: Кирилл Закатченко

Манчестер Юнайтед
3:0
Первый тайм: 1:0
Вест Хэм
 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь