Китайский клуб под руководством Слуцкого разгромил родную команду Пеле

Матч прошел в рамках товарищеского турнира Кубок равноправия в Катаре. Встреча состоялась в Дохе и завершилась со счетом 4:1 в пользу шанхайского клуба.

«Сантос» — первый профессиональный клуб Пеле, за который он играл в 1956—1974 годах. На счету команды восемь побед на чемпионате Бразилии и три Кубка Либертадорес.

О подписании Слуцким контракта с «Шанхаем» стало известно 27 декабря. Специалист возглавил клуб с 1 января 2024 года.