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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
22:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аталанта» победила «Лацио», Миранчука заменили на 64-й минуте

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. «Аталанта», за которую выступает футболист сборной России Алексей Миранчук, переиграла на своем поле римский «Лацио» в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Аталанта
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Источник: Официальный сайт ФК "Аталанта"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Бергамо, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Шарль де Кетеларе (43-я минута — с пенальти, 76), а еще один мяч забил экс-футболист московского «Спартака» Марио Пашалич (16). У римлян отличился с пенальти Чиро Иммобиле (84).

Миранчук вышел на игру в стартовом составе, не отметился результативными действиями и на 64-й минуте был заменен на Джанлуку Скамакку.

«Аталанта» набрала 39 очков и закрепилась на четвертом месте в таблице Серии A, которое дает путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне. «Лацио» прервал пятиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате страны (четыре победы, ничья) и опустился на девятую строчку с 34 очками.

Аталанта
3:1
Первый тайм: 2:0
Лацио
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