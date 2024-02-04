«Аталанта» победила «Лацио», Миранчука заменили на 64-й минуте

Источник: Официальный сайт ФК "Аталанта"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Бергамо, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Шарль де Кетеларе (43-я минута — с пенальти, 76), а еще один мяч забил экс-футболист московского «Спартака» Марио Пашалич (16). У римлян отличился с пенальти Чиро Иммобиле (84).

Миранчук вышел на игру в стартовом составе, не отметился результативными действиями и на 64-й минуте был заменен на Джанлуку Скамакку.