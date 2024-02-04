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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
22:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Алексей Миранчук является главным созидателем в Серии А в 2024 году — Opta Sports

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук является главным созидателем в итальянской Серии А в 2024 году, сообщает Opta Sports.

Аталанта
ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

Сегодня, 4 февраля, в матче 23-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (3:1) Миранчук вышел в старте и отдал пять передач под удар — больше всех в матче. При этом с начала года у Миранчука набралось уже три матча, где россиянин отдал более пяти передач под удар, у всех остальных игроков «Аталанты» лишь один такой матч.

Кроме того, если брать статистику по всей Серии А, то Миранчук отдал 21 передачу под удар в 2024 году. Ближайшими преследователями по этому показателю являются Рафаэл Леау из «Милана» (15 передач) и Шарль Де Кетеларе, который является одноклубником Миранчука (14 передач).

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