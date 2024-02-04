Алексей Миранчук является главным созидателем в Серии А в 2024 году — Opta Sports

Сегодня, 4 февраля, в матче 23-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (3:1) Миранчук вышел в старте и отдал пять передач под удар — больше всех в матче. При этом с начала года у Миранчука набралось уже три матча, где россиянин отдал более пяти передач под удар, у всех остальных игроков «Аталанты» лишь один такой матч.