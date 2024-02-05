«Интер» обыграл «Ювентус» в матче лидеров чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 5 февраля. Миланский «Интер» со счетом 1:0 дома обыграл туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».

На 37-й минуте мяч в свои ворота забил игрок «Ювентуса» Федерико Гатти.

«Интер» одержал четвертую победу подряд. Команда после 22 матчей набрала 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ювентус» с 53 очками в 23 играх располагается на второй строчке.