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00:48 (мск), источник: ТАСС

«Интер» обыграл «Ювентус» в матче лидеров чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Милана.

Интер
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 5 февраля. Миланский «Интер» со счетом 1:0 дома обыграл туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».

На 37-й минуте мяч в свои ворота забил игрок «Ювентуса» Федерико Гатти.

«Интер» одержал четвертую победу подряд. Команда после 22 матчей набрала 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ювентус» с 53 очками в 23 играх располагается на второй строчке.

В следующем матче «Интер» 10 февраля на выезде сыграет с «Ромой», «Ювентус» 12 февраля примет «Удинезе».

Интер
1:0
Первый тайм: 1:0
Ювентус
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