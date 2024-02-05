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01:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» на 93-й минуте спасся в дерби с «Реалом»

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

Реал
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Мадридское дерби на стадионе «Реала» завершилось со счетом 1:1. На 20-й минуте гол забил полузащитник «Реала» Браим Диас, а на третьей компенсированной ко второму тайму минуте счет сравнял Маркос Льоренте.

«Реал» не проигрывает в Ла Лиге с 24 сентября 2023 года, когда уступил «Атлетико» со счетом 1:3.

Команда Карло Анчелотти лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Атлетико» с 48 очками идет на четвертой строчке. В следующем матче «сливочные» 10 февраля примут идущую второй с 56 очками «Жирону», «матрасники» днем позднее на выезде сыграют против «Севильи».

Реал
1:1
Первый тайм: 1:0
Атлетико
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