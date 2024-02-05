«Атлетико» на 93-й минуте спасся в дерби с «Реалом»

Мадридское дерби на стадионе «Реала» завершилось со счетом 1:1. На 20-й минуте гол забил полузащитник «Реала» Браим Диас, а на третьей компенсированной ко второму тайму минуте счет сравнял Маркос Льоренте.

«Реал» не проигрывает в Ла Лиге с 24 сентября 2023 года, когда уступил «Атлетико» со счетом 1:3.