«Интер» обыграл «Ювентус» в дерби Италии. Команда Индзаги все ближе к скудетто

Турнирная таблица серии А в этом сезоне не может не радовать любителей старого доброго кальчо. Наверху — три северных гранда («Интер», «Ювентус» и «Милан»), которые исторически доминировали в итальянском футболе, забирая себе подавляющее большинство титулов. А когда в порядке такие знаковые бренды с большой фан-базой, это хорошо для всей индустрии в целом. Характерно и показательно, что упадок серии А начался после того, как сначала кальчополи ударил по «Ювентусу», а затем в силу разных причин в первой половине 2010-х стали увядать «Интер» и «Милан». А пусть робкое, но возрождение лиги началось с подъема двух миланских топ-клубов.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 23, 4.02.2024, 22:45 Интер 1 Ювентус 0

Поэтому когда противостояние «Интера» и «Ювентуса», крайне нервное и напряженное после всех скандалов 1990-х и 2000-х, является во многом определяющим в борьбе за скудетто (а матч на стадионе имени Джузеппе Меаццы всеми подавался как битва за титул) — это здорово. Псевдоэстеты и тактические гики, для которых единственно правильный футбол — это Пеп-стайл, могут ворчать и плеваться: мол, архаично, старомодно и неинтересно. Да, «Интер» против «Ювентуса» — порой специфическое зрелище. Но в чем-то это напоминает серию А второй половины 1990-х, когда она доминировала и была самой тактически продвинутой в Европе.

А, что более важно, в таких матчах есть своя красота, ее только нужно уметь видеть. Как, например, момент в середине первого тайма, когда у «Интера» прошла первая резкая вертикальная атака. Пас Хакана Чалханоглу на 50 метров на Федерико Димарко, разрезавший всю защиту «Ювентуса», был гениален. Но не менее выдающейся была и игра в защите Бремера, который не дал занести мяч в ворота Маркусу Тюраму после прострела итальянца.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pL1jZla6-JA" title="INTER-JUVENTUS 1-0 | HIGHLIGHTS | Inter extend their lead at the top with huge win | Serie A 2023/24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чалханоглу вообще провел классный матч, дирижируя действиями «Интера» и регулярно выдавая потрясающие передачи. Вместе с Генрихом Мхитаряном и Николо Бареллой они доминировали в центре, здорово регулируя ритм игры и, когда надо, мастерски его замедляя. Тогда как их оппоненты — Мануэль Локателли и Адриен Рабьо — выглядели не так хорошо, как и весь «Ювентус» в целом.

Главным героем матча в составе черно-белых стал Войцех Щенсны, который во втором тайме сделал два потрясающих спасения и тем самым оставил туринцев на плаву. А сэйв после удара в упор Марко Арнаутовича, когда поляк успел сместиться и среагировать, должен стать номинантом на лучшее спасение как минимум месяца, а то и всего сезона.

И даже немного удивительно, что успех «Интеру» принес банальный навес, которыми в первом тайме черно-синие бомбардировали штрафную «Ювентуса» (в сумме за первую половину набралось аж 20 штук), после чего Федерико Гатти в борьбе с Тюрамом грудью занес мяч в собственные ворота. Хотя красота в виде попытки удара «ножницами» от Бенджамена Павара была и в этом эпизоде. С другой стороны, логично и закономерно, что исход классического и в чем-то старомодного итальянского матча решился именно таким образом — после автогола.

Логично и закономерно и то, что «Интер» по итогам дерби Италии сделал широкий шаг к скудетто. Теперь отрыв от «Ювентуса» составляет четыре, а если считать потерянные, то и все семь очков. Все-таки команда Симоне Индзаги лучше всех в Италии в этом сезоне играет в футбол — как с точки зрения визуального восприятия, так и с точки зрения статистики. И, как сейчас кажется, только участие в Лиге чемпионов, когда придется распределять силы и эмоции, может помешать «Интеру» взять титул.