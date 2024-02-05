«Реал» потерял Винисиуса, а затем и победу в дерби. «Атлетико» сохранил чемпионскую интригу в Испании

Боевая ничья в мадридском дерби

После того, что выдали «Реал» и «Атлетико» в двух последних дерби, от третьей за месяц встречи принципиальных соперников можно было ожидать чего угодно. 5:3 в пользу сливочных в суперкубковом полуфинале и 4:2 в пользу красно-белых в Кубке Испании с историческим голом отныне лучшего снайпера в истории «матрасников» Гризманна — это был чистый восторг. Если хотите — именно мадридское противостояние в этом сезоне стало витриной испанского футбола, затмив класико на время кризиса «Барселоны».

Футбол Испания 2023/2024 Тур 23, 4.02.2024, 23:00 Реал 1 Атлетико 1

Градус непредсказуемости подняли еще и кадровые проблемы «Реала», так как вслед за дисквалификацией Тшуамени стало известно, что даже на уколах не сможет сыграть Рюдигер. Так что напарником единственного профильного центрального защитника Начо стал Карвахаль, а за правый фланг обороны отвечал Лукас Васкес. Плюс на одну линию с защитниками для начала атак периодически опускался Кроос.

Только это было еще не все. Новое сочетание в задней линии хотя бы можно наиграть и просчитать алгоритмы действий против конкретного соперника. В атаке же Карло Анчелотти пришлось все перестраивать на ходу. Точнее — во время разминки, когда травмировался Винисиус Жуниор. В итоге до начала трансляции испанские телевизионщики получили три версии стартового состава хозяев. С Винисиусом, который сохранял теоретические шансы выйти на замену после принятия обезболивающего, с Хоселу и, наконец, с будущим героем первого тайма Браимом Диасом.

В общем, расклад был таким, что сама судьба давала Диего Симеоне шанс начать активно с первых минут — не дать хозяевам нащупать новые сочетания в боевых условиях и поднять голову. Вот только на «Атлетико» словно подействовала закрытая в этот день крыша «Сантьяго Бернабеу». Это, естественно, шутка, только гости начали игру поразительно пассивно. Правильнее даже сказать — преступно пассивно.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248028&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Они отдали мяч «Реалу», опустив слишком низко линию обороны, что против «Королевского клуба» смерти подобно. Тем более нынешний — вполне себе творческий «Атлетико» — и близко не похож на прежнюю версию команды Симеоне. Той, что могла перекусить практически любого соперника и выстраивала перед штрафной бетонную стену. В нынешней же обнаружились бреши, и по ходу голевой атаки мяч отлетал от гостей как к пасовавшему в центр штрафной Васкесу, так и к отправившему мяч в сетку Диасу.

Только после этого красно-белые вспомнили о существовании чужих ворот. И это был не разовый всплеск, как у Мораты, который при счете 0:0 заставил потрудиться Лунина, а системный сдвиг. Пошло настоящее давление, а стандарты — привычный козырь Симеоне. На стыке двух таймов при подачах угловых мы увидели все — сейвы Лунина, удары в сантиметрах от штанги и даже гол Савича. Однако радость гостей оказалась недолгой, а ВАР подтвердил, что блокировавший голкипера Сауль находился в офсайде.

Источник: Кадр из трансляции

«Реал» заставили защищаться, только это была активная оборона. С ответными выпадами, которые по остроте превосходили то, что создавали гости. Чего стоит остановленный Облаком выпад Родриго или соло Диаса перед его заменой. Пробросив мяч между ногами своего визави и вторым движением убрав с пути Витселя, удостоившийся овации Браим мог стать претендентом на гол сезона, но не докрутил мяч в дальний угол. Хотя и без того при ограниченном игровом времени у этого полузащитника высочайший КПД и 10 (7+3) результативных баллов в текущем сезоне.

На шедевр заходил и Гризманн, чей удар пяткой остановил Лунин. Показалось, что после этого у «Атлетико» даже пропала вера в возможность отыграться. Тем более игроки «Реала» блокировали большинство ударов, защищаясь с каким-то остервенением. А впереди у хозяев тоже все складывалось неплохо. Если не считать спорный момент с падением Беллингема, который тщетно рассчитывал на пенальти.

Его то сливочным, возможно, и не хватило. А еще — концентрации в добавленное арбитром время, когда взмывший над защитниками Льоренте отправил мяч в сетку рикошетом от перекладины. Магия Симеоне в чистом виде. Его команда никогда не сдается. Даже в ситуации, где шансы на спасение вроде бы не просматриваются.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248026&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А это значит, что чемпионская интрига в Испании еще поживет. Как минимум до следующего воскресенья, когда на «Сантьяго Бернабеу» приедет ослабленная дисквалификациями Блинда, Эрреры и главного тренера Мичела Санчеса «Жирона».