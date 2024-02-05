Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Брентфорд
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Севилья
Футбол. Зарубежный
4.02
Реал
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
4.02
Лион
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
4.02
Интер
Ювентус
10
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
4.02
Лион
Марсель
10
4.02
Брест
Ницца
00
4.02
Реймс
Тулуза
23
4.02
Лилль
Клермон Фут
40
4.02
Метц
Лорьян
12
4.02
Монако
Гавр
11
3.02
Нант
Ланс
01
3.02
Ренн
Монпелье
21
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
04:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Итальянская мафия угрожает семье Дженнаро Гаттузо

Калабрийская мафия требует деньги у семьи главного тренера «Марселя» Дженнаро Гаттузо, сообщает L'Equipe.

МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

По данным источника, отец Гаттузо планировал установить фотоэлектрические панели на принадлежащей ему земле. Для этого проекта он получил финансирование в размере € 80 тыс.

Преступники якобы требовали деньги с отца Гаттузо, пытались оказать давление на него, дважды поджигая машину его дочери Иды Эльвиры Гаттузо в октябре и декабре.

После этого отец тренера обратился в полицию, где начали расследование. На данный момент известно о двух задержанных.

Напомним, Гаттузо возглавил «Марсель» в сентябре 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.

 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь