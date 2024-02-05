Итальянская мафия угрожает семье Дженнаро Гаттузо

По данным источника, отец Гаттузо планировал установить фотоэлектрические панели на принадлежащей ему земле. Для этого проекта он получил финансирование в размере € 80 тыс.

Преступники якобы требовали деньги с отца Гаттузо, пытались оказать давление на него, дважды поджигая машину его дочери Иды Эльвиры Гаттузо в октябре и декабре.

После этого отец тренера обратился в полицию, где начали расследование. На данный момент известно о двух задержанных.