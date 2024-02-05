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18:14 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ пообещал сняться с чемпионата. Известны причины

Новый директор «Мактаарала» Мейржан Есенгараев заявил, что клуб может отказаться от участия в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL. Причиной такого решения может стать вопрос со спонсором.

МактааралЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Мактаарал"

«Новый директор “Мактаарала” Мейржан Есенгараев: “Если до середины февраля не решится вопрос со спонсором, то мы сами снимется с чемпионата”. Сегодня был официально назначен новый руководитель ФК “Мактаарал” Мейржан Есенгараев. Он заявил нам о том, что акимат Туркестанской области не выделил денежные средства, даже анонсированные ранее 200 миллионов.

— Сейчас мы ждем решения по спонсору. Иностранная компания должна пройти регистрацию то ли в каком-то министерстве, то ли в Нацбанке. Там целая процедура. Если до середины февраля этого не случится, сами снимемся с чемпионата, потому что мы не можем подвести руководство КФФ и ПФЛК", — отметил директор клуба.

Ранее сообщалось, что «Мактаарал» испытывает финансовые трудности, в связи с чем не может подтвердить свое участие в чемпионате этого года. На его место прочили уральский «Акжайык», который в прошлом сезоне финишировал на четвертом месте в первой лиге и не смог выйти в КПЛ.

В сезоне-2023 «Мактаарал» занял девятое место в КПЛ и сохранил прописку.

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