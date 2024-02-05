Клуб КПЛ пообещал сняться с чемпионата. Известны причины

Источник: ФК "Мактаарал"

«Новый директор “Мактаарала” Мейржан Есенгараев: “Если до середины февраля не решится вопрос со спонсором, то мы сами снимется с чемпионата”. Сегодня был официально назначен новый руководитель ФК “Мактаарал” Мейржан Есенгараев. Он заявил нам о том, что акимат Туркестанской области не выделил денежные средства, даже анонсированные ранее 200 миллионов.

— Сейчас мы ждем решения по спонсору. Иностранная компания должна пройти регистрацию то ли в каком-то министерстве, то ли в Нацбанке. Там целая процедура. Если до середины февраля этого не случится, сами снимемся с чемпионата, потому что мы не можем подвести руководство КФФ и ПФЛК", — отметил директор клуба.

Ранее сообщалось, что «Мактаарал» испытывает финансовые трудности, в связи с чем не может подтвердить свое участие в чемпионате этого года. На его место прочили уральский «Акжайык», который в прошлом сезоне финишировал на четвертом месте в первой лиге и не смог выйти в КПЛ.