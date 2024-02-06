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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
02:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны условия личного контракта Мбаппе в «Реале»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может покинуть французский клуб в летнее трансферное окно и перейти в мадридский «Реал».

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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что форвард принял окончательное решение по переезду в Испанию.

Как сообщает El Debate, контракт Мбаппе с «Реалом» будет рассчитан на шесть лет до конца сезона-2029/2030. Зарплата француза составит € 60 млн за сезон. После вычета налогов игрок будет получать порядка € 32 млн в год. Кроме того, Мбаппе за подписание контракта с «Реалом» получит бонус в размере € 100 млн.

Напомним, ранее ряд авторитетных источников сообщили, что Килиан Мбаппе согласовал контракт с «Реалом» и о громкой сделке должно быть объявлено в самое ближайшее время, однако пока никакого объявления о трансфере не было. Вчера, 5 февраля, посол «ПСЖ» сообщила, что ей поступила информация о решении Мбаппе перейти в «Реал».

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