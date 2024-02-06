Стали известны условия личного контракта Мбаппе в «Реале»

Ранее сообщалось, что форвард принял окончательное решение по переезду в Испанию.

Как сообщает El Debate, контракт Мбаппе с «Реалом» будет рассчитан на шесть лет до конца сезона-2029/2030. Зарплата француза составит € 60 млн за сезон. После вычета налогов игрок будет получать порядка € 32 млн в год. Кроме того, Мбаппе за подписание контракта с «Реалом» получит бонус в размере € 100 млн.