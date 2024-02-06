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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
04:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Жозе Моуринью считает, что игроки «Ромы» его предали

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что футболисты итальянской команды его предали.

Чемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает Il Messaggero, португальский специалист почувствовал себя преданным своими игроками и клубом, который сразу же назначил Даниэле де Росси ему на замену. Моуринью не стал забирать с собой подаренный футболистами «Ромы» перстень победителя Лиги конференций — он оставил его в шкафчике капитана команды Лоренцо Пеллегрини.

Об увольнении Моуринью из «Ромы» стало известно во вторник, 16 января. Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством португальского специалиста «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.

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