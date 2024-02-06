Жозе Моуринью считает, что игроки «Ромы» его предали

Как сообщает Il Messaggero, португальский специалист почувствовал себя преданным своими игроками и клубом, который сразу же назначил Даниэле де Росси ему на замену. Моуринью не стал забирать с собой подаренный футболистами «Ромы» перстень победителя Лиги конференций — он оставил его в шкафчике капитана команды Лоренцо Пеллегрини.