Жозе Моуринью считает, что игроки «Ромы» его предали
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что футболисты итальянской команды его предали.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что футболисты итальянской команды его предали.
Как сообщает Il Messaggero, португальский специалист почувствовал себя преданным своими игроками и клубом, который сразу же назначил Даниэле де Росси ему на замену. Моуринью не стал забирать с собой подаренный футболистами «Ромы» перстень победителя Лиги конференций — он оставил его в шкафчике капитана команды Лоренцо Пеллегрини.
Об увольнении Моуринью из «Ромы» стало известно во вторник, 16 января. Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством португальского специалиста «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.