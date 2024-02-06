Топ-10 казахстанских клубов по затратам на трансферы

Источник: ФК "Астана"

Подавляющее большинство трансферов в казахстанском футболе — это переходы на правах свободного агента или аренды без компенсации. И это вполне объяснимо, ведь у многих клубов не столь крупный бюджет, чтобы рассчитывать на покупку дорогостоящих исполнителей. В то же время ряд игроков, уже адаптированных под выступления в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), заключают с клубами годовые контракты, и по окончании сезона могут переходить в другие команды бесплатно.

Но это не значит, что миллионных покупок совсем не было. Так, с 2010 года казахстанские клубы высшего дивизиона потратили 25,039 миллиона евро (12,271 миллиарда тенге по сегодняшнему курсу) на покупку и платную аренду игроков. Корреспондент Vesti.kz составил топ-10 клубов по тратам за выделенный период.

Для подсчета всех трат мы обратились за помощью к порталу Transfermarkt. Не исключаем, что, возможно, не вся информация оттуда на 100 процентов соответствует действительности, но это, все же, один из наиболее надежных источников.

10. «Окжетпес» (52 тысячи евро)

За последние 14 лет за игроков платили 11 клубов из Казахстана. Выходит, что в наш топ не вошел лишь уральский «Акжайык», который потратился всего на две тысячи евро меньше, чем «Окжетпес». Единственный платный трансфер синегорцев случился летом 2017-го, когда они за 52 тысячи евро приобрели литовского защитника «Жальгириса» Георгаса Фрейдгеймаса.

9. «Атырау» (83 тысячи евро)

Нефтяники не платили так много за одного игрока, как «Окжетпес». Зато они взяли количеством, подписав за эти годы сразу двух выкупленных игроков. Семь лет назад за 47 тысяч евро был куплен сербский опорник Йован Джокич. А за три года до этого «Атырау» оформил трансфер белорусского хавбека Филиппа Рудика за 36 тысяч евро.

8. «Жетысу» (155 тысяч евро)

Летом 2019-го семиреченцы не поскупились выложить сразу 115 тысяч евро ради подписания болгарского нападающего Мартина Тошева. Спустя полгода они совершили еще один платный трансфер, связанный с Болгарией. Из местного клуба «Берое» за 40 тысяч евро был куплен португальский вингер Педро Эужениу.

7. «Иртыш» (381 тысяча евро)

Переходим к более солидным суммам. Павлодарцы за одно десятилетие (в 2020-м клуб перестал существовать) совершили три крупные сделки. Летом 2010-го они потратили 250 тысяч евро на сербского нападающего Боривое Филиповича, который совсем не оправдал надежд. В 13 матчах он не забил ни одного гола, а уже спустя полгода покинул «Иртыш» на правах свободного агента.

В января 2019-го к «Иртышу» присоединился французский хавбек Жереми Манзорро, купленный у «Жальгириса» за 60 тысяч евро. Через год за 71 тысячу евро был приобретен российский латераль Валерий Почивалин. Но он успел провести за клуб лишь один матч, а уже вскоре стало известно, что павлодарцы снимаются с чемпионата Казахстана.

6. «Шахтер» (460 тысяч евро)

Карагандинцы совершили три трансфера на эту сумму. Десять лет назад они выложили 400 тысяч евро за австрийского полузащитника Михрета Топчагича. Следующий платный трансфер горняки реализовали через семь с лишним лет, когда весной 2021-го купили за 50 тысяч евро македонского защитника Давида Атанаскоски. В прошлом году за символическую сумму в 10 тысяч евро был подписан воспитанник «Кайрата» Айбар Абдулла.

5. «Тобол» (535 тысяч евро)

Костанайцы совершили аж девять покупок с 2010 года. По этому показателю они занимают третье место в казахстанском футболе. Однако по суммарной стоимости приобретенных игроков они замыкают только топ-5. Самое дорогое подписание «Тобола» — покупка ивуарийского нападающего Сенина Себай за 100 тысяч евро в феврале 2019-го.

Этой зимой клуб подписал уже двоих новичков на сумму в 150 тысяч евро. 80 тысяч ушло на выкуп контракта российского защитника Альберта Габараева, который прошлый сезон провел в Костанае на правах аренды. Еще 70 тысяч было списано на покупку нигерийского опорника Эссьена Эдедема.

4. «Ордабасы» (547 тысяч евро)

Чуть больше потратились за последние 14 лет шымкентцы, однако они подписали на эту сумму только четверых исполнителей. Любопытно, что огромная доля ушла на полуторогодовалую аренду боснийского полузащитника Мирзада Механовича (400 тысяч). Но по окончании аренды у него истек контракт со своим клубом, чешским «Злином», и он присоединился к «Ордабасы» уже полноценно, отыграв там еще полтора года.

На других новичков действующие чемпионы страны тратились уже не так сильно. В 2017-м они заплатили 47 тысяч за болгарского нападающего Преслава Йорданова, в 2020-м — 50 тысяч за португальского полузащитника Рубена Бриджидо, в 2023-м — 50 тысяч за узбекистанского вингера Шахбоза Умарова.

3. «Актобе» (1,175 миллиона евро)

Открываем топ-3 с семизначными суммами. Актюбинцы за эти годы совершили четыре покупки. Самым дорогим стал переход нападающего из Узбекистана Марата Бикмаева летом 2012-го. За него «Актобе» заплатил российской «Алании» 500 тысяч евро.

Еще 300 тысяч ушло на приобретение боснийского крайнего полузащитника Дарко Малетича в июле 2011-го, 200 тысяч — на покупку Аслана Дарабаева в начале 2010-го, 175 тысяч — на трансфер литовского опорника Артураса Жулпы в январе 2015-го.

2. «Кайрат» (7,87 миллиона евро)

Почти восемь миллионов евро было потрачено алматинцами на трансферы с 2010 года. Самыми дорогими стали приобретения Георгия Жукова в 2017-м и Яцека Гуральски в 2020-м. За них российский «Урал» и болгарский «Лудогорец» получили по одному миллиону евро.

Всего «Кайрат» за эти годы потратился на 19 футболистов. Среди них Еркебулан Тунгышбаев (870 тысяч), Штрели Мамба (700 тысяч), Маки Баньяк (500 тысяч), Гафуржан Суюмбаев (450 тысяч), Еркебулан Сейдахмет (300 тысяч), Гулжигит Алыкулов (180 тысяч), Виктор Васин (100 тысяч) и другие.

1. «Астана» (13,731 миллиона евро)

Столичные стали абсолютным рекордсменом среди казахстанских клубов по трансферным тратам. Четыре самых дорогостоящих подписания принадлежат именно им. Они выкупили за два миллиона евро Пьероса Сотириу и Неманью Максимовича. По полтора миллиона ушло на покупки Дорина Ротариу и Патрика Твумаси.

Причем за Твумаси астанчане вовсе платили трижды — сначала за две аренды, а затем за полноценный переход. Суммарно на ганца ушла самая большая сумма — 2,2 миллиона евро. С другой стороны, потраченные деньги были оправданы, ведь Твумаси через несколько лет был продан за три миллиона евро, а еще он принес команде много пользы. Но о трансферных доходах мы поговорим в следующем материале.

Почти 14 миллионов евро «Астана» распределила на трансферы 23 игроков. Среди них Ласло Кляйнхайслер (100 тысяч аренда + 750 тысяч трансфер), Марин Томасов (500 тысяч), Ян Вороговский (400 тысяч), Нурбол Жумаскалиев (400 тысяч), Макс Эбонг (250 тысяч), Фокси Кетевоама (70 + 120 тысяч), Бахтиер Зайнутдинов (46 тысяч) и другие.

Самый дорогостоящий трансфер этой зимы также на счету «Астаны». За 350 тысяч был приобретен гвинейский вингер Усман Камара.

Понятно, что 25 миллионов евро — большие деньги для казахстанских клубов, тем более, что большая часть этих средств приходится на госбюджет. Не будем забывать, что немалая сумма также уходит на нескромные зарплаты привезенных игроков, но открытых данных по каждому игроку, разумеется, нет. Поэтому посчитать общие затраты будет нереально.

С другой стороны, 25 миллионов евро за 14 лет — абсолютно мизерная цифра для европейского футбола. Даже в той же России за последние 15 лет случилось шесть трансферов, которые обходились в 25−41 миллион евро. И это всего за одного игрока.

Поэтому здесь все относительно. Если говорить о государственных деньгах, то ушло уже немало средств. Если говорить о футбольном мире в целом, то это крайне скромная сумма.