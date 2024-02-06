Чемпион КПЛ-2023 покинул «Ордабасы» и выбрал новый клуб
Казахстанский нападающий Айбар Жаксылыков определился с клубом на новый сезон, сообщают Vesti.kz.
Ордабасы
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Казахстанский нападающий Айбар Жаксылыков определился с клубом на новый сезон, сообщают Vesti.kz.
По информации Meta-ratings.kz, 26-летний форвард продолжит карьеру в «Кайсаре». Игрок уже отправился в расположение кызылординского клуба, проводящего сборы в Турции.
В прошедшем сезоне Жаксылыков выступал в «Ордабасы», с которым завоевал золото КПЛ-2023. В составе шымкентцев он провел 14 матчей и два забитых мяча.
Воспитанник талдыкорганского футбола начинал карьеру в «Жетысу», а также выступал за костанайский «Тобол». С 2020-го по 2022-й привлекался в сборную Казахстана.