Чемпион КПЛ-2023 покинул «Ордабасы» и выбрал новый клуб

Источник: КФФ

По информации Meta-ratings.kz, 26-летний форвард продолжит карьеру в «Кайсаре». Игрок уже отправился в расположение кызылординского клуба, проводящего сборы в Турции.

В прошедшем сезоне Жаксылыков выступал в «Ордабасы», с которым завоевал золото КПЛ-2023. В составе шымкентцев он провел 14 матчей и два забитых мяча.