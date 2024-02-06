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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
12:14 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион КПЛ-2023 покинул «Ордабасы» и выбрал новый клуб

Казахстанский нападающий Айбар Жаксылыков определился с клубом на новый сезон, сообщают Vesti.kz.

Ордабасы
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Источник: КФФ

По информации Meta-ratings.kz, 26-летний форвард продолжит карьеру в «Кайсаре». Игрок уже отправился в расположение кызылординского клуба, проводящего сборы в Турции.

В прошедшем сезоне Жаксылыков выступал в «Ордабасы», с которым завоевал золото КПЛ-2023. В составе шымкентцев он провел 14 матчей и два забитых мяча.

Воспитанник талдыкорганского футбола начинал карьеру в «Жетысу», а также выступал за костанайский «Тобол». С 2020-го по 2022-й привлекался в сборную Казахстана.

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