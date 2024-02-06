Этот сезон станет последним для Модрича в «Реале». Каким мы запомним его в Мадриде?

Олицетворение полузащиты «Реала» последнего десятилетия Лука Модрич с большой долей вероятности покинет клуб в конце сезона. До окончания контракта осталось менее полугода, его влияние на игру сливочных стремительно падает, да и возраст (38 лет) заставляет задуматься о переменах в жизни.

Вариантов у хорвата несколько: вернуться доигрывать на родину, уехать на заработки в Саудовскую Аравию или МЛС либо завершить карьеру и остаться в структуре «Реала». Выбор только за ним, и своей игрой за столичный клуб он заслужил уважения болельщиков независимо от того, какое решение примет.

Путь Модрича в Мадриде начинался кошмарно: он не мог прорваться в основу, а пресса просто издевалась над ним. Постепенно, шаг за шагом, хорват становился основополагающим игроком «Реала». А затем и вовсе добился мирового признания.

Худший трансфер сезона

Летом 2008-го Модрич перешел из загребского «Динамо» в «Тоттенхэм» за 21 миллион евро и попал в топ-3 дорогостоящих трансферов «шпор» на тот момент. После четырех лет в Англии Лука перебрался в мадридский «Реал» к Жозе Моуринью. Но при португальце хавбек не имел твердого места в старте.

Сезон-2012/13 вообще получился провальным для «Королевского клуба». Атмосфера в команде была напряженной, а отсутствие трофеев окончательно подтолкнуло Моуринью к уходу. Пресса и фанаты искали виноватого в провале, и удобной мишенью оказался Модрич, которого газета Marca назвала худшим трансфером сезона в Испании.

У Луки тогда действительно мало что получалось, плюс за него говорила удручающая статистика: к зимнему перерыву он провел 19 матчей, играя в среднем по 38 минут за встречу, в его активе был всего один гол.

Я не оправдываюсь, это не в моем характере, но нужно признать, что очень сложно адаптироваться к жизни в таком большом клубе, как «Реал». У меня было несколько хороших матчей, возможно, я играл не так впечатляюще, но я могу доказать, что мне есть что предложить команде. Лука Модрич

Хорвату серьезно доставалось от критиков. В нем не видели достойного сменщика Хаби Алонсо и называли «бесполезным парнем из “Тоттенхэма”. Подобная участь постигла и Карима Бензема, который порол момент за моментом. Кто бы мог подумать, что годы спустя они будут лидерами клуба.

Кроос — Модрич — Каземиро

С появлением Карло Анчелотти в Мадриде наступила оттепель. Итальянский тренер начал доверять Модричу и доказал, что хорват способен успешно действовать в центре поля в паре с Хаби Алонсо. Лука уже тогда показывал выдающийся футбол: помогал «Реалу» громить «Баварию» Гвардиолы в плей-офф Лиги чемпионов, а в финале против «Атлетико» с углового вырезал голевую передачу на Серхио Рамоса, благодаря чему удалось перевести игру в овертайм.

Затем были травмы, бестрофейный сезон, уход Анчелотти и появление Бенитеса. Ничего хорошего от сотрудничества с испанским тренером не вышло, но именно он создал феноменальное трио Кроос — Модрич — Каземиро. И если при Бенитесе этот кулак только обретал очертания, то при Зинедине Зидане он уже стал самой настоящей силой. Вместе «святая троица» выиграет четыре Лиги чемпионов и трижды станет чемпионом Испании.

В декабре 2021-го Карло Анчелотти назвал этот треугольник лучшей полузащитой современности: «Возможно, более классические полузащитники — это те, которые бегают от штрафной до штрафной, но у них столько опыта и умения играть в футбол, что они проявляют себя выдающимся образом. Кроме того, они очень хорошо перемещаются на поле. Когда они вместе, никто не сравнится с ними».

Лука никогда не был игроком, который носился от штрафной до штрафной и обладал выдающейся выносливостью. Главное оружие Модрича — интеллект, который с годами только улучшается. Неудивительно, что свою лучшую форму в карьере он начал показывать после 30 лет.

В чем секрет?

Модрич долгие годы являлся важной частью «Реала» при построении атак от своих ворот. Все благодаря его умению продвигать мяч и выполнять передачи на любое расстояние. Для хорвата никогда не было проблемой отдать подобную диагональ. И таких он выполнил сотни за свою карьеру в «Королевском клубе».

Умение разбить прессинг соперника — одна из главных фишек хорвата. Он прокачал эту способность до максимального уровня.

Совершенно рутинная ситуация для Луки. Находясь под давлением и видя, что партнер не готов к приему, он всегда находит лучшее решение.

Открывания между линиями — еще один козырь Модрича. Он сканирует разрывы в обороне противника и умело находит коридоры, чтобы получить передачу от партнера.

Не менее интересные открывания Луки в более глубоких зонах. Часто он помогает своим партнерам по обороне, создавая для них простые и эффективные варианты для развития атаки.

Модрич — футболист, умеющий делать на поле все. При этом он никогда не чурался черновой работы. В том же матче против «Барселоны» в декабре 2016-го он регулярно вступал в отбор и выгрызал мяч у Месси в самых сложных ситуациях.

Пожалуй, сезон-2017/18 стал лучшим в карьере хорвата. Он не показал выдающиеся статистические показатели, но вместе с «Реалом» Модрич одержал третью подряд победу в Лиге чемпионов, а потом со сборной Хорватии дошел еще и до финала чемпионата мира в России. Затем Лука получил «Золотой мяч», прервав многолетнюю гегемонию Месси и Роналду.

Уйдет победителем?

Модричу 38 лет. Его контракт со сливочными истекает менее чем через полгода. В нынешнем «Реале» он уже не получает большого количества игрового времени (всего 896 минут в текущем сезоне ла лиги). Выбор Анчелотти часто падает на Вальверде и Беллингема, плюс в обойме есть Камавинга, Тчуамени и Кроос. Как бы ни было грустно болельщикам «Реала» это осознавать, время хорвата уходит.

Журналист Ману Карреньо со ссылкой на свои источники сообщил, что Модрич в любом случае не продлит контракт с «Королевским клубом». По его словам, полузащитник понимает, что его роль в текущем составе становится вторичной.

«Если поступит предложение из Саудовской Аравии или МЛС, он может уехать туда. Если предложения, которое его привлечет, не будет, он может закончить сезон в “Реале”, сыграть на Евро с Хорватией и завершить карьеру», — сказал Карреньо.

Независимо от того, какое решение примет Модрич, он навсегда войдет в историю «Реала», проделав путь от разочарования до обладателя «Золотого мяча». Учитывая турнирное положение в ла лиге (отрыв от «Барселоны» — 8 очков, от «Жироны» — 2), у Луки есть хорошие шансы закончить игровую карьеру в Мадриде на победной ноте.