Европейский клуб объявил о трансфере нападающего сборной Казахстана
Нападающий сборной Казахстана Артур Шушеначев перешел в израильский «Хапоэль Беэр-Шева», сообщают Vesti.kz.
Нападающий сборной Казахстана Артур Шушеначев перешел в израильский «Хапоэль Беэр-Шева», сообщают Vesti.kz.
Как информирует пресс-служба израильского клуба контракт с Шушеначевым подписан на 3,5 года.
«Я рад присоединиться к клубу и начать новый вызов в своей карьере. Завтра я начну тренироваться с моими новыми друзьями и с нетерпением жду встречи с фанатами на стадионе», — заявил Шушеначев после подписания контракта.
По данным Transfermarkt, стоимость Шушеначева оценивается в 600 тысяч евро. В начале 2023 года «Кайрат» продлил контракт со своим форвардом до конца сезона-2024.
Отметим, в сезоне-2023 Шушеначев провел 29 матчей, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи. «Хапоэль Беэр-Шева» занимает четвертое место в таблице чемпионата Израиля, отставая от лидера — «Маккаби» из Тель-Авива на семь очков.