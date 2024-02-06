Европейский клуб объявил о трансфере нападающего сборной Казахстана

Источник: Соцсети

Как информирует пресс-служба израильского клуба контракт с Шушеначевым подписан на 3,5 года.

«Я рад присоединиться к клубу и начать новый вызов в своей карьере. Завтра я начну тренироваться с моими новыми друзьями и с нетерпением жду встречи с фанатами на стадионе», — заявил Шушеначев после подписания контракта.

По данным Transfermarkt, стоимость Шушеначева оценивается в 600 тысяч евро. В начале 2023 года «Кайрат» продлил контракт со своим форвардом до конца сезона-2024.