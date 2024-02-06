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20:40 (мск), источник: Vesti.kz

Европейский клуб объявил о трансфере нападающего сборной Казахстана

Нападающий сборной Казахстана Артур Шушеначев перешел в израильский «Хапоэль Беэр-Шева», сообщают Vesti.kz.

Казахстан
Хапоэль Беэр-Шева
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Источник: Соцсети

Как информирует пресс-служба израильского клуба контракт с Шушеначевым подписан на 3,5 года.

«Я рад присоединиться к клубу и начать новый вызов в своей карьере. Завтра я начну тренироваться с моими новыми друзьями и с нетерпением жду встречи с фанатами на стадионе», — заявил Шушеначев после подписания контракта.

По данным Transfermarkt, стоимость Шушеначева оценивается в 600 тысяч евро. В начале 2023 года «Кайрат» продлил контракт со своим форвардом до конца сезона-2024.

Отметим, в сезоне-2023 Шушеначев провел 29 матчей, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи. «Хапоэль Беэр-Шева» занимает четвертое место в таблице чемпионата Израиля, отставая от лидера — «Маккаби» из Тель-Авива на семь очков.

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