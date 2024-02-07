«Астана» объявила о подписании защитника европейской сборной

Источник: Соцсети

«Футбольный клуб “Астана” рад сообщить о заключении контракта с литовским защитником Кипрасом Казуколовасом. Соглашение с 23-летним защитником действует сроком на два года», — сообщает пресс-служба столичного клуба.

Отметим, что Transfermarkt оценивает новичка «Астаны» в 500 тысяч евро. На его счету шесть матчей за сборную Литвы.