«Астана» объявила о подписании защитника европейской сборной
Литовский защитник Кипрас Казуколовас официально представлен в качестве игрока «Астаны», сообщают Vesti.kz.
Астана
Литва
«Футбольный клуб “Астана” рад сообщить о заключении контракта с литовским защитником Кипрасом Казуколовасом. Соглашение с 23-летним защитником действует сроком на два года», — сообщает пресс-служба столичного клуба.
Отметим, что Transfermarkt оценивает новичка «Астаны» в 500 тысяч евро. На его счету шесть матчей за сборную Литвы.
Ранее он выступал на родине за «Жальгирис», а также находился в системе английского «Брайтона».