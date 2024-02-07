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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
18:35 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Немана» сыграли вничью со «Славией» в домашнем спарринге

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели очередные предсезонные контрольные поединки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неман
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Источник: БЕЛТА

Серебряные призеры чемпионата Беларуси футболисты гродненского «Немана» в своем крытом манеже сыграли вничью с мозырской «Славией» — 2:2. После первого тайма хозяева вели 2:0, но во второй половине встречи гостям удалось отыграться.

В Солигорске местный «Шахтер» с минимальным преимуществом 1:0 одолел дзержинский «Арсенал», который вернулся в высшую лигу. Футболисты «Слуцка» на своем поле разгромили представителя первой лиги национального первенства пинскую «Волну» с результатом 6:1.

Новый футбольный сезон в Беларуси официально откроется 2 марта в Солигорске матчем за Суперкубок между чемпионом минским «Динамо» и обладателем Кубка страны жодинским «Торпедо-БелАЗом».

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