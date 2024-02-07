Футболисты «Немана» сыграли вничью со «Славией» в домашнем спарринге

Серебряные призеры чемпионата Беларуси футболисты гродненского «Немана» в своем крытом манеже сыграли вничью с мозырской «Славией» — 2:2. После первого тайма хозяева вели 2:0, но во второй половине встречи гостям удалось отыграться.



В Солигорске местный «Шахтер» с минимальным преимуществом 1:0 одолел дзержинский «Арсенал», который вернулся в высшую лигу. Футболисты «Слуцка» на своем поле разгромили представителя первой лиги национального первенства пинскую «Волну» с результатом 6:1.



Новый футбольный сезон в Беларуси официально откроется 2 марта в Солигорске матчем за Суперкубок между чемпионом минским «Динамо» и обладателем Кубка страны жодинским «Торпедо-БелАЗом».