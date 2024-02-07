Рамазан Оразов назвал главный фактор возвращения в «Актобе»

Источник: ФК "Актобе"

«Тренерский штаб проделывает огромную работу, провели первый сбор в динамичном ключе, много было тактики. Схема осталась такая же 4−3−3, с небольшими видоизменениями. Дмитрий Владимирович — очень грамотный специалист, знает, как ставить игру», — заявил футболист.

А также назвал решающий фактор возвращения в в текущее межсезонье в «Актобе»:

«Отношение фанатов сыграло большую роль. В сезоне 2023 году, когда я забил гол, фанаты скандировали мою фамилию, мне было очень приятно. Поэтому болельщики “Актобе” стали одним из решающих факторов моего возвращения в клуб», — заключил он.