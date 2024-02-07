Рамазан Оразов назвал главный фактор возвращения в «Актобе»
Полузащитник сборной Казахстана и «Актобе» Рамазан Оразов в интервью Sport Plus Qazaqstan оценил работу под руководством украинского наставника Дмитрия Парфенова, сообщают Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана и «Актобе» Рамазан Оразов в интервью Sport Plus Qazaqstan оценил работу под руководством украинского наставника Дмитрия Парфенова, сообщают Vesti.kz.
«Тренерский штаб проделывает огромную работу, провели первый сбор в динамичном ключе, много было тактики. Схема осталась такая же 4−3−3, с небольшими видоизменениями. Дмитрий Владимирович — очень грамотный специалист, знает, как ставить игру», — заявил футболист.
А также назвал решающий фактор возвращения в в текущее межсезонье в «Актобе»:
«Отношение фанатов сыграло большую роль. В сезоне 2023 году, когда я забил гол, фанаты скандировали мою фамилию, мне было очень приятно. Поэтому болельщики “Актобе” стали одним из решающих факторов моего возвращения в клуб», — заключил он.
Ранее полузащитник играл также за «Кайрат», «Тобола», «Аксу», латвийский «Даугавпилс» и российскую «Чайку». В составе «Актобе» выступал в 2021—2022 года. Также в его активе десять матчей за сборную Казахстана в отборе на Евро-2024, в которых он отметился забитым голом.