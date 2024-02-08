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01:02 (мск), источник: Sport24

В «Шанхай Шэньхуа» объяснили, почему назначили Слуцкого главным тренером

Спортивный директор китайского «Шанхай Шэньхуа» Шиотан Скай Сун высказался о назначении российского специалиста Леонида Слуцкого главным тренером команды.

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В «Шанхай Шэньхуа» объяснили, почему назначили Слуцкого главным тренером | Источник: Sport24

Слуцкий возглавил «Шанхай» в конце декабря: под его руководством «Шэньхуа» одержал две победы в товарищеских матчах — над «Аль-Духаилем» (1:0) и «Сантосом» (4:1).

«У нас было много кандидатов на пост главного тренера, но выбрали Слуцкого за его опыт, страсть и знания. Я знаю его уже много лет, еще по работе в Англии. Мы периодически созванивались, говорили о футболе. Теперь надеемся на классный сезон вместе с ним», — заявил Сун в эфире «Матч ТВ».

В четверг, 8 февраля, «Шанхай Шэньхуа» проведет товарищеский матч против петербургского «Зенита».

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