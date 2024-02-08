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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» намерен покинуть домашний стадион команды «Парк де Пренс»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что французский гранд намерен покинуть домашний стадион команды «Парк де Пренс».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

«На текущий момент слишком легко сказать, что стадион не продаётся. Мы знаем, чего хотим, мы потратили годы, пытаясь купить этот стадион. Теперь всё кончено, мы хотим переехать с “Парк де Пренс”», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Адриен Грайнер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее «ПСЖ» претендовал на покупку стадиона национальной команды Франции «Стад де Франс», но в результате не реализовал эту идею. До 1998 года «Парк де Пренс» являлся основным стадионом для домашних матчей сборной Франции, пока в пригороде Парижа Сен-Дени к чемпионату мира 1998 года не был построен «Стад де Франс».

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