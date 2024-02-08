Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.02
Майнц
Унион Б
11
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Эмполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Бетис
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Метц
Футбол. Зарубежный
10.02
Манчестер Сити
Эвертон
Все события
Фоторепортажи
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
18«Реал» сокрушил «Барселону»
8 февраля, источник: Чемпионат.com

Sportico: Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по итогам 2023 года

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года по версии журнала Sportico.

Наверх
Источник: Reuters

По подсчётам источника, в 2023 году Роналду заработал $ 215 (€ 200 млн) млн своей футбольной деятельностью и ещё $ 60 млн (€55 млн) — на спонсорских сделках.

Форвард американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заработал $ 65 млн (€61 млн) на футболе и ещё $ 65 млн (€61 млн) принесли футболисту спонсорские контракты.

На пятой строчке рейтинга расположился нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе с суммарным доходом в $ 125 млн (€115 млн) — (€ 92 млн + € 23 млн).

Также в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года вошёл нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар с общим доходом в размере $ 121 млн (€ 112 млн) — (€ 80 млн + € 32 млн).

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь