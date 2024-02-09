Игнатьев спел «Катюшу» на командном ужине в сербском «Железничаре»
Новичок сербского клуба «Железничара», российский нападающий Иван Игнатьев спел «Катюшу» на командном ужине.
Железничар
Новичок сербского клуба «Железничара», российский нападающий Иван Игнатьев спел «Катюшу» на командном ужине.
Фрагмент своего выступления футболист опубликовал в соцсети.
Клуб «Железничар Панчево» 30 января объявил о подписании контракта с 25-летним российским игроком, который был свободным агентом после расторжения контракта с «Сочи» в середине января.