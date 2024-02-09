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01:17 (мск), источник: Sport24

Игнатьев спел «Катюшу» на командном ужине в сербском «Железничаре»

Новичок сербского клуба «Железничара», российский нападающий Иван Игнатьев спел «Катюшу» на командном ужине.

Железничар
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Фрагмент своего выступления футболист опубликовал в соцсети.

Клуб «Железничар Панчево» 30 января объявил о подписании контракта с 25-летним российским игроком, который был свободным агентом после расторжения контракта с «Сочи» в середине января.

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