Головин был лучшим и первым бил в серии пенальти. Но «Монако» отлетел клубу третьей лиги!

Кубок Франции. ⅛ финала

08 февраля 2024, четверг. 22:45 МСК

Руан — Монако

Счет: 1: 1

Голы: 0:1 Балогун — 35' 1:1 Бассен — 45+5'

В ⅛ финала Кубка Франции соперником команды Александра Головина стал «Руан», выступающий всего лишь в третьем дивизионе и занимающий там седьмое место. «Монако» неожиданно проиграл и выбыл из борьбы за трофей.

В дебюте игры Головин был самой заметной фигурой на поле. Каждые пять минут создавал по моменту. Сначала с передачи нашего полузащитника забил Минамино, но гол не засчитали, так как россиянин, к сожалению, оказался в офсайде. Потом Александр проникающей передачей вывел Балогуна один на один, форвард «Монако» прокинул мяч мимо голкипера «Руана» и бил фактически в пустые ворота, находясь не под таким уж и острым углом. Однако избушка не повернулась к Балогуну передом — Фалорин не попал в створ.

Вообще, Головин действовал на привычной позиции левого инсайда в схеме 3−4−2−1. При этом у Александра поначалу были свободное пространство и возможность получать мяч между линий, поскольку «Руан» достаточно смело лез вперёд целой группой игроков и даже нарывался на контрвыпады фаворита. Хозяева не боялись «Монако», стремились защищаться средним блоком.

Когда казалось, что монегаски стали наконец прижимать «Руан» к его воротам, хозяева дважды больно укусили гостей в быстрых атаках. Первая завершилась тем, что защитник «Монако» Якобс почему-то решил вынести мяч пяткой из собственной штрафной, и его пижонство едва не стоило команде Ади Хюттера пропущенного гола. Затем в инсайда «Руана» Лоппи вселился кто-то вроде Рафаэла Леау — тот совершил крутой проход, завершившийся ударом в штангу и добиванием. Монегасков спас выбивший мяч с линии ворот Салису.

В общем, «Монако» вдруг почувствовал себя некомфортно на поле. Но вновь обрёл силу во многом благодаря Головину. Сперва Александр ловко отыскал позицию для удара из-за штрафной, вот только пробил на двойку с минусом — мимо цели. А после получаса игры россиянин классным пасом на ход партнёру разогнал контратаку, которая завершилась фолом вратаря. Аггун снёс Балогуна, и сам же пострадавший реализовал пенальти.

Однако «Руан» не заслуживал поражения по первому тайму. К перерыву хозяева даже вели по ударам в створ (3:2). И в компенсированное время отыгрались после подачи со штрафного, выигранного воздуха и скидки. В штрафной защитник Сансон смог сделать два касания — вторым отдал голевую передачу на защитника Бассена. Вот вам и третья лига!

В начале второго тайма опять в центре внимания был Головин. В одной из первых атак «Монако» россиянин здорово просочился по центру и бил почти с линии штрафной. Но получилось слабовато. Потом Александр хорошо открывался слева и оказался бы совершенно свободным перед воротами на убойной позиции, если бы Вандерсон не пожадничал и покатил мяч нашему полузащитнику. Тем не менее в целом монегаски по-прежнему не впечатляли — «Руан» играл на равных с командой Лиги 1.

«Руан» продолжал запугивать «Монако» своими контрвыпадами. Эпизодами очень яркие действия показывал всё тот же Лоппи — эдакий Леау для бедных, который, судя по его игре в этом матче, спокойно заиграл бы в большинстве команд РПЛ. На исходе часа встречи левый инсайд поучаствовал в создании ещё одного момента, который продолжился кроссом и неудачными действиями голкипера Маецки на выходе. От гола «Монако» опять спас защитник (на сей раз Марипан), который остановил летевший в ворота мяч.

Чем ближе был финальный свисток, тем хуже смотрелись монегаски на мяче. У команды Хюттера мало что получалось — «Руан» успешно защищал ничью. Тогда Головин решил, что пора потянуть одеяло на себя. Протащил мяч, заработал опасный штрафной и сам же красиво исполнил его. Чуть-чуть неточно! Мяч пролетел рядом с девяткой. Других шансов забить не было. Статистика россиянина в кубковом матче: 79 касаний мяча, 83% точных передач, четыре удара (один в створ), три паса под удар, семь выигранных единоборств из 11, три заработанных на себе фола и один отбор. Он стал лучшим игроком встречи по оценкам Sofascore с оценкой 8,0 балла.

Во втором тайме команды нанесли всего по одному удару в створ, и всё закончилось серией пенальти, так как дополнительного времени на этой стадии Кубка Франции нет. Головин начинал у «Монако» и спокойно забил. Первым совершил сейв голкипер монегасков, а когда команде Хюттера оставался один точный удар до победы, её подвёл Балогун — проиграл дуэль вратарю «Руана». Серия продолжилась, и в конце концов ошибку допустил молодой хавбек «Монако» Аклиуше. Благодаря решающему сейву Аггуна «Руан» сотворил громкую сенсацию. На трибунах творилось что-то невероятное, а счастливые болельщики после выбежали на поле.