Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Эмполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Бетис
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Метц
Футбол. Зарубежный
10.02
Манчестер Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
10.02
Алавес
Вильярреал
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Аксу
Тобол Кс
03
2023
Актобе
Жетысу
22
2023
Атырау
Кайрат
00
2023
Каспий
Ордабасы
10
2023
Кызыл-Жар
Кайсар
01
2023
Окжетпес
Мактаарал
11
2023
Шахтер Кг
Астана
11
2023
Кайсар
Атырау
10
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
14:00 (мск), источник: Vesti.kz

От Вороговского до Алипа. Сколько заработал «Кайрат» на продаже игроков сборной Казахстана?

Трансфер Артура Шушеначева в израильский «Хапоэль» — это позитивный кейс для «Кайрата», как репутационный, так и экономический, ведь клуб сумел заработать на игроке, пусть и относительно скромные деньги. Корреспондент Vesti.kz на фоне этой сделки вспомнил еще несколько историй с переходами казахстанских игроков из алматинского клуба.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: КФФ

«Кайрат» будучи единственным частным клубом в КПЛ живет по другим принципам, нежели остальные команды. Это в том числе касается трансферов. В клубе есть однозначная позиция — каждый игрок стоит денег, даже только начинающий карьеру воспитанник не может уйти просто так.

До недавнего времени у алматинцев также не приветствовалось сотрудничество воспитанников с какими-либо агентами. Сейчас в этом вопросе позиция стала мягче, хотя в большинстве своем воспитанники все равно тесно связаны с клубом и, по сути, их дела ведет именно «Кайрат».

Так что же с трансферами? По данным Transfermarkt, так выглядит топ-10 продаж «Кайрата».

Возглавляет этот рейтинг трансфер Нуралы Алипа в «Зенит». И тут сразу стоит заметить, что данные Transfermarkt не являются абсолютно точными. Например, по информации «Матч ТВ», трансфер Алипа стоил «Зениту» дешевле — 1,75 миллиона евро.

Обращает на себя внимание и сразу две сделки по Яну Вороговскому. Тут в размеры выплат можно поверить, и получается, что в итоге Ян принес в казну «Кайрата» 350 тысяч евро.

Что касается свежего трансфера Артура Шушеначева, любопытно, что сразу после сделки с «Хапоэлем» Transfermarkt указал сумму перехода в 500 000 евро, но спустя несколько дней она изменилась и теперь равна 232 000 евро. Последняя версия выглядит гораздо реальнее. Собственно и наш источник еще за несколько недель до трансфера сообщал — «Кайрат» готов продать Шушеначева примерно за 200−250 тысяч евро. Это представляется максимальным ценником, учитывая, что у Артура оставалось полгода до завершения контракта.

Еще есть истории с Акмалем Бахтияровым и Рамазаном Оразовым. Оба ушли как свободные агенты, но в то же время клубу полагались солидарные выплаты за воспитание игроков. Получил ли их клуб — неизвестно, но агенты игроков утверждали, что «Кайрат» больше потратил на суды.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь