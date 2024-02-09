От Вороговского до Алипа. Сколько заработал «Кайрат» на продаже игроков сборной Казахстана?

Источник: КФФ

«Кайрат» будучи единственным частным клубом в КПЛ живет по другим принципам, нежели остальные команды. Это в том числе касается трансферов. В клубе есть однозначная позиция — каждый игрок стоит денег, даже только начинающий карьеру воспитанник не может уйти просто так.

До недавнего времени у алматинцев также не приветствовалось сотрудничество воспитанников с какими-либо агентами. Сейчас в этом вопросе позиция стала мягче, хотя в большинстве своем воспитанники все равно тесно связаны с клубом и, по сути, их дела ведет именно «Кайрат».

Так что же с трансферами? По данным Transfermarkt, так выглядит топ-10 продаж «Кайрата».

Возглавляет этот рейтинг трансфер Нуралы Алипа в «Зенит». И тут сразу стоит заметить, что данные Transfermarkt не являются абсолютно точными. Например, по информации «Матч ТВ», трансфер Алипа стоил «Зениту» дешевле — 1,75 миллиона евро.

Обращает на себя внимание и сразу две сделки по Яну Вороговскому. Тут в размеры выплат можно поверить, и получается, что в итоге Ян принес в казну «Кайрата» 350 тысяч евро.

Что касается свежего трансфера Артура Шушеначева, любопытно, что сразу после сделки с «Хапоэлем» Transfermarkt указал сумму перехода в 500 000 евро, но спустя несколько дней она изменилась и теперь равна 232 000 евро. Последняя версия выглядит гораздо реальнее. Собственно и наш источник еще за несколько недель до трансфера сообщал — «Кайрат» готов продать Шушеначева примерно за 200−250 тысяч евро. Это представляется максимальным ценником, учитывая, что у Артура оставалось полгода до завершения контракта.