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19:08 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» разгромило «Нафтан» на турнире Winter Cup

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» одержали крупную победу на старте предсезонного турнира Winter Cup, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Брс
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Источник: БЕЛТА

В игре на поле брестского манежа хозяева разгромили новополоцкий «Нафтан» с сухим счетом 8:0. Голевой дубль оформил кенийский нападающий Джосфат Лопага. В другом сегодняшнем поединке серебряный призер чемпионата Беларуси гродненский «Неман» не сумел одолеть представителя первой лиги национального первенства витебский «Макслайном» — ничья 0:0.

Расписание остальных матчей турнира:

  • 10 февраля. «Неман» — «Нафтан», «Динамо» (Брест) — «Макслайн»,
  • 11 февраля. «Нафтан» — «Макслайн», «Динамо» (Брест) — «Неман».

В прошлом году победителем Winter Cup стал гродненский «Неман». Брестские динамовцы 5 раз выигрывали эти соревнования, по два раза побеждали «Неман» и жодинское «Торпедо-БелАЗ», по одному трофею у футболистов «Гомеля», могилевского «Днепра» и дублеров ФК «Минск».

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