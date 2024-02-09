Брестское «Динамо» разгромило «Нафтан» на турнире Winter Cup

В игре на поле брестского манежа хозяева разгромили новополоцкий «Нафтан» с сухим счетом 8:0. Голевой дубль оформил кенийский нападающий Джосфат Лопага. В другом сегодняшнем поединке серебряный призер чемпионата Беларуси гродненский «Неман» не сумел одолеть представителя первой лиги национального первенства витебский «Макслайном» — ничья 0:0. Расписание остальных матчей турнира:

В прошлом году победителем Winter Cup стал гродненский «Неман». Брестские динамовцы 5 раз выигрывали эти соревнования, по два раза побеждали «Неман» и жодинское «Торпедо-БелАЗ», по одному трофею у футболистов «Гомеля», могилевского «Днепра» и дублеров ФК «Минск».