«Ордабасы» объявил о трансфере игрока сборной Украины

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Последним клубом центрального защитника был болгарский «Лудогорец». Также он играл за бельгийский «Гент», украинские «Карпаты» и «Оболонь». С «Лудогорцем» дважды становился чемпионом (2016/17, 2017/18).

В своем активе имеет 70 игр в еврокубках, а также 5 матчей за сборную Украины, в которую привлекался с 2018 по 2019 год.