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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Кызыл-Жар» вырвал победу у российского клуба

Футбольный клуб «Кызыл-Жар» из Петропавловска провел товарищеский матч на сборах в Турции. Соперником выступил тольяттинский «Акрон» из первой лиги России, передают Vesti.kz.

Кызыл-Жар
АкронЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

Встреча завершилась победой казахстанского клуба со счетом 2:1. У петропавловцев отличились Алексей Щебетун (15-я минута) и Борис Смилянич (85-я). У проигравших один мяч отыграл Константин Савичев (59-я).

12 февраля у казахстанцев запланирована контрольная игра с московской «Родиной», также выступающей в первой российской лиге.

Ранее «Кызыл-Жар» потерпел разгромное поражение от грозненского «Ахмата», представителя российской премьер-лиги (РПЛ), подробности — здесь. «Кызыл-Жар» занял пятое место в КПЛ-2023, в межсезонье команда решила продолжить сотрудничество с главным тренером Али Алиевым.

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