«Кызыл-Жар» вырвал победу у российского клуба
Футбольный клуб «Кызыл-Жар» из Петропавловска провел товарищеский матч на сборах в Турции. Соперником выступил тольяттинский «Акрон» из первой лиги России, передают Vesti.kz.
Футбольный клуб «Кызыл-Жар» из Петропавловска провел товарищеский матч на сборах в Турции. Соперником выступил тольяттинский «Акрон» из первой лиги России, передают Vesti.kz.
Встреча завершилась победой казахстанского клуба со счетом 2:1. У петропавловцев отличились Алексей Щебетун (15-я минута) и Борис Смилянич (85-я). У проигравших один мяч отыграл Константин Савичев (59-я).
12 февраля у казахстанцев запланирована контрольная игра с московской «Родиной», также выступающей в первой российской лиге.
Ранее «Кызыл-Жар» потерпел разгромное поражение от грозненского «Ахмата», представителя российской премьер-лиги (РПЛ), подробности — здесь. «Кызыл-Жар» занял пятое место в КПЛ-2023, в межсезонье команда решила продолжить сотрудничество с главным тренером Али Алиевым.