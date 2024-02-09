«Кызыл-Жар» вырвал победу у российского клуба

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Встреча завершилась победой казахстанского клуба со счетом 2:1. У петропавловцев отличились Алексей Щебетун (15-я минута) и Борис Смилянич (85-я). У проигравших один мяч отыграл Константин Савичев (59-я).

12 февраля у казахстанцев запланирована контрольная игра с московской «Родиной», также выступающей в первой российской лиге.