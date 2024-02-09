Новый тренер решил судьбу шестикратного чемпиона Казахстана

Источник: ФК "Актобе"

Дмитрий — один из самых опытных игроков актюбинцев. Напрямую с ним был связан целый цикл пятикратных чемпионов. В серебре и бронзе 2022−2023 имеется и его заслуга.

Он мог выполнять роль «дядьки» в раздевалке, наставника для молодых. В конце концов, Шомко и сам мог играть как минимум этот сезон. Но тренерский штаб решил по-другому.

Напомним, что в межсезонье сменился главный тренер «красно-белых»: на место казахстанца Андрея Карповича был назначен россиянин Дмитрий Парфенов.