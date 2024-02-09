Новый тренер решил судьбу шестикратного чемпиона Казахстана
Левый защитник «Актобе» Дмитрий Шомко покинул клуб, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL.
Левый защитник «Актобе» Дмитрий Шомко покинул клуб, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL.
Дмитрий — один из самых опытных игроков актюбинцев. Напрямую с ним был связан целый цикл пятикратных чемпионов. В серебре и бронзе 2022−2023 имеется и его заслуга.
Он мог выполнять роль «дядьки» в раздевалке, наставника для молодых. В конце концов, Шомко и сам мог играть как минимум этот сезон. Но тренерский штаб решил по-другому.
Напомним, что в межсезонье сменился главный тренер «красно-белых»: на место казахстанца Андрея Карповича был назначен россиянин Дмитрий Парфенов.
Шомко выступал за «Актобе» с 2021 года. В его карьере также были «Ротор», «Астана», «Иртыш», «Батыр», «Экибастузец». С 2011 по 2022 годы привлекался в сборную Казахстана. В составе «Астаны» становился шестикратным чемпионом страны.