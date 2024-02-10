Осужденный за разжигание ненависти футболист покинул Францию

В начале января 27-летний Аталь был приговорен к восьми месяцам тюрьмы условно за разжигание расовой ненависти в социальных сетях. Также его оштрафовали на 45 тысяч евро. Футболист подал апелляционную жалобу на приговор суда.

Ранее защитник опубликовал видео в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) в поддержку Палестины в ближневосточном конфликте с Израилем, позднее он удалил пост. Также футболист до этого выкладывал в соцсети свои фотографии в футболке сборной Алжира и шарфе цветов флага Палестины, но спустя время удалил публикацию. Позже Аталь извинился за видео. «Ницца» отстранила игрока от матчей и тренировок.