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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
11:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Осужденный за разжигание ненависти футболист покинул Францию

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Турецкий футбольный клуб «Адана Демиспор» объявил в соцсети X о переходе алжирского футболиста Юсефа Аталя из французской «Ниццы».

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Источник: Пресс-служба клуба "Ницца"

Подробности сделки не разглашаются.

В начале января 27-летний Аталь был приговорен к восьми месяцам тюрьмы условно за разжигание расовой ненависти в социальных сетях. Также его оштрафовали на 45 тысяч евро. Футболист подал апелляционную жалобу на приговор суда.

Ранее защитник опубликовал видео в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) в поддержку Палестины в ближневосточном конфликте с Израилем, позднее он удалил пост. Также футболист до этого выкладывал в соцсети свои фотографии в футболке сборной Алжира и шарфе цветов флага Палестины, но спустя время удалил публикацию. Позже Аталь извинился за видео. «Ницца» отстранила игрока от матчей и тренировок.

В середине января Аталь выступил на Кубке африканских наций в составе сборной Алжира, которая не сумела выйти в плей-офф. Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны российских клубов.

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