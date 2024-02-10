Инвесторы из Саудовской Аравии хотят купить «Рому» за 900 млн евро
Саудовские инвесторы намерены приобрести «Рому». Об этом сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на La Repubblica.
РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Саудовские инвесторы намерены приобрести «Рому». Об этом сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на La Repubblica.
По данным источника, переговоры между сторонами уже начались, глава юридического отдела римлян в настоящее время находится в Эр-Рияде.
Один из потенциальных владельцев «Ромы» — Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), владеющий «Ньюкаслом».
Саудовские инвесторы готовы предложить за клуб 900 млн евро, а также выделить еще 300 млн на строительство нового стадиона, если власти Рима одобрят проект арены.
Напомним, прошлым летом владелец римлян Дэн Фридкин отказался продать клуб за 1 млрд.