Гвардиола признан лучшим тренером 2010-х по версии FourFourTwo, Клопп — 4-й
Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров мира в 2010-х.
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров мира в 2010-х.
Возглавил его Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»). Второе место занял Висенте Дель Боске (сборная Испании), третье — Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).
Также в топ-10 вошли Юрген Клопп («Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль»), Дидье Дешам («Марсель», сборная Франции), Зинедин Зидан («Реал»), Жозе Моуринью («Интер», «Реал», «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»), Йоахим Лев (сборная Германии), Карло Анчелотти («Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи», «Эвертон») и Диего Симеоне («Катания», «Расинг» Авельянеда, «Атлетико»).