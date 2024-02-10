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11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Жирону» уже похоронили. Но есть план, который поможет ей разбить «Реал»

У кого лучше атака и хуже оборона? Превью к главному матчу сезона в Ла Лиге.

Реал
ЖиронаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Жирона» едет в Мадрид уже проигравшей. По крайней мере, есть устойчивое ощущение, что в неё почти никто не верит. Оступились с «Сосьедадом», при равном количестве матчей отстают от «Реала», есть вопросы по здоровью Довбика, плюс дисквалификацию схватили Эррера, Блинд и тренер Мичел. Так себе ситуация, особенно для нынешнего сказочного сезона.

Но. Из недостатков ведь вытекают достоинства, одно является продолжением другого. Так вот для «Жироны», может, и хорошо, что в неё не верят. Нет лишнего давления — это плюс. Каталонцы, вероятно, подустали жить в ощущении, когда от них постоянно ждут вау. До этого сезона они никогда с этим не сталкивались. Так что сейчас «Жироне» должно быть полезно, что им многие виртуально уже записали поражение.

Отсутствие завышенных ожиданий развязывает каталонцам руки. Они могут сыграть с «Реалом» на «Бернабеу», как хотят. Им не нужно выкручивать на максимум дисциплину, не нужно играть на результат и идти против их «жиронской» природы. Они имеют полное моральное право сыграть, как они привыкли. Не получится? Да и ладно, они и так были аутсайдерами, тут нет никакой сенсации. А вот если получится…

«Жирона» даже в полном составе и с Мичелом на скамейке была бы аутсайдером против «Реала». Даже против нынешнего «Реала» — с хромым центром обороны, видимо, не на 100 процентов готовым Винисиусом и подступающей Лигой чемпионов. «Реал» всё равно класснее. «Реал» намного опытнее. Особенно в том, что касается ключевых матчей.

Футбол

Испания 2023/2024
Тур 24, 10.02.2024, 20:30

Реал-Жирона-

Матч первого круга «Жирона» — «Реал» тоже был в каком-то смысле ключевым. Это был 8-й тур, «Жирона» к тому времени уже всех очаровала, одержав шесть побед подряд. И вот — Мадрид. На поле «Жироны». Перед этим матчем от каталонцев ждали многого. Они на таком бешеном ходу — а «Реал» только получил от «Атлетико», и получил по делу.

«Жирона» дерзко начала, могла забить. Но «Реал» как никто в мире умеет переждать бурю и забрать своё. Так и получилось: к 21-й минуте Мадрид повёл 2:0, и, по сути, игра была закончена. «Жирона» будто сама обалдела от того, что так можно, что так бывает. Играем вроде как всегда, бежим вперёд — но почему-то проигрываем.

После того матча «Жирона» не стала гибче. И в этом её плюс! Команда так же прёт вперёд. С любым соперником. «Жирона» додавила дома «Сельту». «Жирона» перестреляла «Осасуну». «Жирона» никак не могла пробить «Валенсию», но тут выскочил ветеран Стуани — и за шесть минут игра перевернулась. «Севилья» поимела наглость забить первой в матче с «Жироной» — и в итоге получила в свои ворота пять!

Самое удивительное, что такие же фокусы «Жирона» провернула и с топами. Матчи с «Барсой» и «Атлетико» — чистый фейерверк и бурлеск. В этих матчах «Жирона» чередовала гениальные отрезки с провалами. Но факт в том, что она была готова в любой момент попереть вперёд. Запираться сзади «Жирона» не собиралась ни единой секунды.

Команда Мичела — как отбойный молоток. Что бы ни происходило, она долбит и долбит, долбит и долбит. Довбик и Довбик! Кто-то скажет, нет плана В. Так план А работает! И лучшее, что «Жирона» теперь может сделать против «Реала», — придерживаться плана А.

Закрыться «Жирона» не сможет, она просто этого не умеет. Тем более проблем в обороне у неё не намного меньше, чем у «Реала». Блинд дисквалифицирован, у Давида Лопеса проблемы со здоровьем. Причём с точки зрения именно защитных функций потеря Лопеса серьёзнее, чем потеря Блинда. Голландец очень важен в билд-апе, но непроходимым защитником он не был никогда. А вот Лопес — это защитник-защитник. Он не гений на мяче, как Блинд или Эрик Гарсия, но обороняется лучше, чем они оба.

Впрочем, вернёмся к плану А — к атаке. Здесь тоже не всё гладко. Минус Эррера и, возможно, Довбик — это очень серьёзно. Но Эрреру — по крайней мере в действиях на мяче — может подменить воспитанник «Барсы» Пабло Торре. Потеря качества наверняка будет, но не фатальная.

Заменить Довбика сложнее, но, возможно, с первых минут появится Стуани. Против «Сосьедада» в центре нападения вышел номинальный вингер Порту — и получилось плохо. Стуани не такой подвижный, как Довбик, но по типажу он точно ближе к Артёму, чем Порту.

Тем более у «Реала» в центре обороны выйдет либо Карвахаль, либо Тчуамени. Центр защиты — не их профиль. А Карвахаль ещё и маленький. Так что опытный и большой Стуани сможет извлечь из этого преимущество. Забороть Рюдигера будет сложнее, но у него остаются проблемы со здоровьем. Так что и немца в этом матче можно будет «пощупать».

Про «Реал» часто говорят, что эта команда мастерски втягивает соперника в хаос и в такие моменты выигрывает игру. Так вот теперь «Жироне» нужно втянуть «Реал» в хаос. Нужно спровоцировать Мадрид на открытый бой. Это единственный шанс «Жироны» добиться результата на «Бернабеу». Пропустят каталонцы так и так. Вопрос в том, сколько они забьют.

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