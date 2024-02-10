СМИ: «Ювентус», «Милан» и «Интер» выступили за сокращение чемпионата Италии до 18 клубов

ТАСС, 10 февраля. Руководство «Ювентуса», «Милана» и «Интера» обратились в Федерацию футбола Италии с предложением о сокращении национального чемпионата до 18 команд. Об этом сообщает агентство ANSA.

Данный вопрос может быть рассмотрен на внеочередном собрании Федерации футбола Италии 11 марта, который будет посвящен изменениям в структуре итальянского футбола.

Чемпионат Италии был расширен до 20 команд в 2004 году. С сезона-1988/89 по сезон-2003/04 в лиге выступали 18 клубов.