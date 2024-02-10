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14:39 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Ювентус», «Милан» и «Интер» выступили за сокращение чемпионата Италии до 18 клубов

Сейчас в чемпионате выступают 20 команд.

Ювентус
Милан
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 10 февраля. Руководство «Ювентуса», «Милана» и «Интера» обратились в Федерацию футбола Италии с предложением о сокращении национального чемпионата до 18 команд. Об этом сообщает агентство ANSA.

Данный вопрос может быть рассмотрен на внеочередном собрании Федерации футбола Италии 11 марта, который будет посвящен изменениям в структуре итальянского футбола.

Чемпионат Италии был расширен до 20 команд в 2004 году. С сезона-1988/89 по сезон-2003/04 в лиге выступали 18 клубов.

«Ювентус», «Милан» и «Интер» являются самыми титулованными клубами Италии. Клуб из Турина 36 раз становился чемпионом страны, миланские команды праздновали победу по 19 раз.

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