Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном»

Игра проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере, Англия. В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. «Горожане» одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Хозяева поля добились победы благодаря дублю норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Первый мяч форвард забил на 71-й минуте, а второй гол был забит на 85-й. Ассистировали Холанду защитник Натан Аке и полузащитник Кевин Де Брёйне.