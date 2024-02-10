Футболисты минского «Динамо» выиграли два спарринга за один день
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели очередные предсезонные встречи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели очередные предсезонные встречи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпионы страны футболисты минского «Динамо» сыграли за день два контрольных поединка. Сначала подопечные Вадима Скрипченко одолели покинувшую элитный дивизион бобруйскую «Белшину» — 3:2, а потом взяли верх над мозырской «Славией» — 2:1.
Во втором матче турнира Winter Cup в Бресте серебряный призер чемпионата Беларуси гродненский «Неман» разгромил новополоцкий «Нафтан» с сухим счетом 4:0. Брестские динамовцы неожиданно уступили представителю первой лиги национального первенства витебскому «Макслайну» — 0:1.
Обладатели бронзы футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» с результатом 2:0 обыграли клуб «Луки-Энергия» из 3-го по рангу дивизиона российского первенства. Борисовский БАТЭ не смог обыграть футболистов «Лиды» — ничья 2:2. В предсезонном дерби в городе над Сожем «Гомель» одолел «Бумпром» — 1:0. Могилевский «Днепр» крупно переиграл «Оршу» — 6:1, «Слуцк» не оставил шансов юношеской сборной Беларуси (U-17) — 5:0, солигорский «Шахтер» был сильнее «Ислочи» из Минского района — 2:1, с таким же результатом ФК «Минск» взял верх над «Сморгонью», а дзержинский «Арсенал» и гомельский «Локомотив» не выявили сильнейшего — 1:1.
Новый футбольный сезон в Беларуси официально откроется 2 марта в Солигорске матчем за Суперкубок между чемпионом столичным «Динамо» и обладателем Кубка сьраны жодинским «Торпедо-БелАЗом».