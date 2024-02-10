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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20:08 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» выиграли два спарринга за один день

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели очередные предсезонные встречи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Славия МЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: БЕЛТА

Чемпионы страны футболисты минского «Динамо» сыграли за день два контрольных поединка. Сначала подопечные Вадима Скрипченко одолели покинувшую элитный дивизион бобруйскую «Белшину» — 3:2, а потом взяли верх над мозырской «Славией» — 2:1.

Во втором матче турнира Winter Cup в Бресте серебряный призер чемпионата Беларуси гродненский «Неман» разгромил новополоцкий «Нафтан» с сухим счетом 4:0. Брестские динамовцы неожиданно уступили представителю первой лиги национального первенства витебскому «Макслайну» — 0:1.

Обладатели бронзы футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» с результатом 2:0 обыграли клуб «Луки-Энергия» из 3-го по рангу дивизиона российского первенства. Борисовский БАТЭ не смог обыграть футболистов «Лиды» — ничья 2:2. В предсезонном дерби в городе над Сожем «Гомель» одолел «Бумпром» — 1:0. Могилевский «Днепр» крупно переиграл «Оршу» — 6:1, «Слуцк» не оставил шансов юношеской сборной Беларуси (U-17) — 5:0, солигорский «Шахтер» был сильнее «Ислочи» из Минского района — 2:1, с таким же результатом ФК «Минск» взял верх над «Сморгонью», а дзержинский «Арсенал» и гомельский «Локомотив» не выявили сильнейшего — 1:1.

Новый футбольный сезон в Беларуси официально откроется 2 марта в Солигорске матчем за Суперкубок между чемпионом столичным «Динамо» и обладателем Кубка сьраны жодинским «Торпедо-БелАЗом».

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