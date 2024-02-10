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20:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» обыграл «Бёрнли» и вернулся на первое место в АПЛ

Сегодня, 10 февраля, завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Бёрнли».

Ливерпуль
БернлиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. В качестве главного арбитра встречи выступил Тим Робинсон. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу мерсисайдцев.

На 31-й минуте Трент Александер-Арнольд выполнил подачу с углового, вратарь на выходе не дотянулся до мяча, а Диогу Жота пробил головой по пустым воротам. На 45-й минуте Джош Браунхилл с углового навесил в центр штрафной, Дара О’Ши опередил Ватару Эндо и ударом головой вколотил мяч в верхний угол ворот.

На 52-й минуте Харви Эллиотт с правого фланга ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, где Луис Диас опередил соперника и головой вколотил мяч в сетку. На 79-й минуте Жота сделал пас в штрафную, Эллиот выдержал паузу и выполнил подачу на голову Давина Нуньесу, который вколотил мяч в дальний угол ворот.

На данный момент после 24 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на первом месте с 54 очками. «Бёрнли» находится в зоне вылета, на 19-й строчке с 13 очками.

Ливерпуль
3:1
Первый тайм: 1:1
Бернли
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