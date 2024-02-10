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20:59 (мск), источник: ТАСС

Кокорин забил четвертый гол в чемпионате Кипра по футболу

«Арис» победил «Кармиотиссу» со счетом 3:0.

Арис Л
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ТАСС, 10 февраля. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил четвертый мяч в текущем сезоне чемпионата Кипра по футболу. Форвард отличился в матче 24-го тура с «Кармиотиссой».

Встреча завершилась победой «Ариса» со счетом 3:0. Кокорин вышел на замену после перерыва и забил второй мяч команды на 71-й минуте. Российский форвард в текущем сезоне провел 16-ю встречу. На счету россиянина также два гола в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, он по разу поразил ворота чешской «Спарты» и испанского «Бетиса» в выездных встречах.

Кокорину 32 года, он выступает за «Арис» с 2022 года. По итогам прошлого сезона российский нападающий был признан лучшим игроком чемпионата. Союз спортивных журналистов Кипра признал россиянина самым ценным игроком 2023 года.

В Российской премьер-лиге Кокорин выступал за московские «Динамо» и «Спартак», «Сочи», петербургский «Зенит», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В январе 2021 года перешел в итальянскую «Фиорентину», не сумев закрепиться в основном составе. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.

«Арис» набрал 53 очка после 24 туров и занимает первое место в турнирной таблице. «Кармиотисса» с 14 очками располагается на предпоследней, 13-й строчке. В следующем туре «Арис» 15 февраля в гостях сыграет с занимающим второе место АПОЭЛом, «Кармиотисса» примет замыкающую таблицу «Доксу».

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