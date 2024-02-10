«Интер» продлил беспроигрышную серию в Серии A до 17 матчей

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Франческо Ачерби (17-я минута), Маркус Тюрам (49) и Алессандро Бастони (90+3). Также автоголом отметился Анхелиньо (56). У хозяев мячи забили Джанлука Манчини (28) и Стефан Эль-Шаарави (44).

«Интер» (60 очков) занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда продлила серию без поражений в первенстве до 17 матчей. Последний раз миланский клуб уступил 27 сентября во встрече с «Сассуоло». «Рома» (38) располагается на пятой строчке. Клуб впервые уступил после отставки главного тренера Жозе Моуринью.