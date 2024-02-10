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22:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» продлил беспроигрышную серию в Серии A до 17 матчей

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Миланский «Интер» переиграл «Рому» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

Интер
РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Франческо Ачерби (17-я минута), Маркус Тюрам (49) и Алессандро Бастони (90+3). Также автоголом отметился Анхелиньо (56). У хозяев мячи забили Джанлука Манчини (28) и Стефан Эль-Шаарави (44).

«Интер» (60 очков) занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда продлила серию без поражений в первенстве до 17 матчей. Последний раз миланский клуб уступил 27 сентября во встрече с «Сассуоло». «Рома» (38) располагается на пятой строчке. Клуб впервые уступил после отставки главного тренера Жозе Моуринью.

В следующем туре Серии A «Интер» 16 февраля примет «Салернитану», а «Рома» 18 февраля на выезде сыграет с «Фрозиноне».

Рома
2:4
Первый тайм: 2:1
Интер
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