«Бавария» крупно проиграла «Байеру», леверкузенцы увеличили свой отрыв до пяти очков

Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол был забит на 18-й минуте. Защитник Йосип Станишич вывел «Байер» вперёд. Отметим, что хорват выступает за команду из Леверкузена на правах аренды из «Баварии». Второй мяч в ворота Мануэля Нойера на 49-й минуте отправил Алехандро Гримальдо, для которого этот гол стал восьмым в чемпионате. Третий гол забил Жереми Фримпонг на 90+5-й минуте.