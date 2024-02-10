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22:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» крупно проиграла «Байеру», леверкузенцы увеличили свой отрыв до пяти очков

Завершилась встреча 21-го тура немецкой Бундеслиги, в которой встречались леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария».

Байер
БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол был забит на 18-й минуте. Защитник Йосип Станишич вывел «Байер» вперёд. Отметим, что хорват выступает за команду из Леверкузена на правах аренды из «Баварии». Второй мяч в ворота Мануэля Нойера на 49-й минуте отправил Алехандро Гримальдо, для которого этот гол стал восьмым в чемпионате. Третий гол забил Жереми Фримпонг на 90+5-й минуте.

После этой победы «Байер» упрочил своё лидерство в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе подопечных Хаби Алонсо стало 55 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.

Байер
3:0
Первый тайм: 1:0
Бавария
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