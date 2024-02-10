После такого перформанса «Реала» Ла Лигу можно закрывать

Матч лидеров чемпионата Испании не оправдал надежд с точки зрения интриги — «Реал» просто раскатал «Жирону». Отрыв лидера вырос до пяти очков. Похоже, разговоры о чемпионской гонке можно заканчивать.

А ведь «Реал» перед матчем с «Жироной» потерял всех четырёх центральных защитников: к Алабе и Милитао добавились в лазарете Рюдигер с Начо. В результате в центре обороны у «сливочных» образовалось совершенно невероятное сочетание из правого защитника Карвахаля и опорного полузащитника Тчуамени. Любопытно, что левее из них играл Карвахаль. То ли Карло Анчелотти исходил из того, что Тчуамени будет лучше начинать атаки, то ли просто не хотел иметь двух низкорослых игроков в одной зоне (справа действовал Васкес). Более удачного стечения обстоятельств для лучшего наряду с Беллингемом бомбардира Примеры Довбика и представить было невозможно! Особенно с учётом того, что в воротах «сливочных» находился на Куртуа, а его соотечественник Лунин.

Однако «Реал» есть «Реал»: класс команды остаётся высочайшим. Отсутствие нескольких игроков обороны хозяева компенсировали блестящими коллективными действиями. Мадрид отдал мяч каталонцам и, как ни удивительно, усыпил соперника. А в атаке «сливочные» вновь продемонстрировали идеальную реализацию. Винисиус Жуниор открыл счёт первым же ударом на шестой минуте. Бразилец топово решил эпизод, выстрелив из-за штрафной — мяч влетел в сетку рикошетом от штанги.

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«Жирона» продолжала владеть мячом и территорией, но это владение было стерильным. Гости недостаточно сильно давили на центр обороны хозяев. Разве что сразу после гола «Реала» Довбик получил потенциально голевой момент, но мяч заблокировал умно сыгравший Карвахаль. До перерыва «Жирона» нанесла всего один неточный удар и наиграла только на 0,07 гола по показателю xG.

«Реал» же блестяще двигал мяч и использовал свободное пространство, а Вини — разрывал оборону команды Мичела. На 36-й минуте бразилец нашёл Беллингема в чужой штрафной волшебным пасом с левого фланга за спины центральным защитникам. Эрик Гарсия потерял англичанина, и счастливый «Сантьяго Бернабеу» снова запел «Эй, Джуд». Беллингем забил свой 15-й гол в сезоне Примеры.

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По первым минутах второго тайма складывалось впечатление, что «Жирона» способна вернуться в игру. Команда Мичела, казалось, стала эффективнее распоряжаться мячом на чужой трети, сделала акцент на левый фланг, где Савио начал разрывать за счёт своего дриблинга. Но огонь каталонцев горел недолго. Вскоре «Реал» забил третий гол, который опять соорудил Винисиус. Бразилец в очередной раз превратил в манекена своего соотечественника Коуту, очень красиво обыграв правого защитника, и пробил по воротам. Беллингем оказался в нужное время в нужном месте — оформил дубль, дослав мяч в сетку.

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А после часа матча судья Хуан Мунуэра мог смело давать финальный свисток. Несмотря на то что «Реал» остался без Беллингема, который получил пару повреждений по ходу матча и был заменён сразу после своего гола, «сливочные» забили четвёртый. Ещё одна ошибка Коуту обернулась контрвыпадом команды Анчелотти: Родриго всё сделал сам. Сколько было разговоров о возможном переходе Коуту в топ-клуб, но после такого перформанса шансов на трансфер будет намного меньше. Цыганков, видя, что бразилец откровенно «поплыл», хлопал его по щекам после пропущенного мяча.

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На самом деле личный психолог в эти минуты требовался любому игроку «Жироны», находившемуся на газоне «Сантьяго Бернабеу». Тот же Довбик ушёл с поля на 70-й минуте, завершив игру всего с 10 касаниями мяча (включая три в чужой штрафной) и одним-единственным заблокированным ударом. Команда Мичела так ни разу и не пробила в створ. Карвахаль с Тчуамени чувствовали себя, словно на тренировке. То ли «Жирона» настолько перегорела, то ли действительно между ней и «Реалом» космическая разница в уровне, но сегодня сенсация сезона Примеры проиграла нокаутом.

Более того, в компенсированное время Хоселу мог забить пятый гол с пенальти. 11-метровый «привёз»… бедолага Коуту! Но хотя бы тут «Жироне» повезло — штанга уберегла.