«Реал» уничтожил «Жирону», «Байер» растоптал «Баварию», гонка «Ливерпуля» и «Ман Сити» продолжается
Главные события субботы в европейском футболе.
Первый тайм на «Этихаде» смотрелся поразительно скучно. «Ман Сити», который до этого в каждой домашней игре сезона вел в счете к перерыву, не нанес ни одного удара в створ. По сути, у чемпиона был единственный шанс забить, когда в компенсированное время удар Аканджи из центра штрафной был заблокирован защитником. Непросто пришлось «горожанам» и во второй половине матча, а ключевым стал фактор вышедшего на замену Де Брейне.
Ждать же пришлось первого попадания «Сити» в цель, которое состоялось после подачи углового. Мяч отлетел на ногу Холанну и тот пробил с лета столь мощно, что у Пикфорда не было ни одного шанса. От рук вратаря мяч буквально вонзился в сетку. А потом — когда «Эвертон» раскрылся в попытках спасти игру — стремительный выход из обороны с пасом Де Брейне завершился тем, что Эрлинг просто смял защитника и разобрался с вратарем. У норвежца теперь 50 выходов в стартовом составе и столько же забитых мячей, что является новым рекордом АПЛ.
«Манчестер Сити» вышел на первое место, но продержался там чуть более двух часов. Хотя и у «Ливерпуля» все складывалось не так просто. С одной стороны, несколько раз выручивший «Бернли» Траффорд грубо ошибся на выходе и, столкнувшись со своим защитником, подарил гол Диогу Жоте. С другой — «Бернли» хватило одного углового, чтобы отыграться перед уходом на перерыв.
Впрочем, пауза для Юргена Клоппа не прошла даром, и красные быстро вернули себе лидерство в счете. Пусть и не без доли удачи, так как после рикошета Диасу было крайне сложно подстроиться под мяч, чтобы отправить его в сетку головой. Еще пару раз фортуна улыбнулась «Ливерпулю», когда с интервалом в несколько минут к воротам дважды выскакивал Фофана. Первый удар остановил Келлехер, а второму не хватило точности. «Энфилд» смог перевести дух только после второй результативной подачи Эллиота и классного удара Нуньеса головой.
Две яркие атакующие команды выдали эффектную игру на встречных курсах, причем «Брайтон» начал, так словно это он хозяин поля. И если в первой же атаке Викарио вытащил из угла обводящий удар Уэлбека, то когда этому форварду в штрафной въехал в ногу Ромеро, дело дошло до реализованного Гроссом пенальти. В свою очередь в атаке «Тоттенхэма» после яркой серии все разладилось у Ришарлисона. Бразилец не только упустил несколько моментов, включая выход один на один с великолепно игравшим Стилом, но и загубил плохой передачей момент для Мэддисона.
То, что не смогли игроки лондонской атаки, удалось обычно разрушающему замыслы соперника Сарру. Совместными же усилиями команды с их бешеным прессингом и нацеленностью на ворота наиграли на боевую ничью в диапазоне от 3:3 до 5:5. В реальности же все оказалось иначе, и когда мирный (с оговорками) исход казался неизбежным, сработали замены Ангелоса Постекоглу. Сон Хын Мин вырезал роскошную передачу на Джонсона, и чаще всех в лиге пропускающие после 90-й минуты «шпоры» сами отличились «на флажке».
Они по-прежнему непредсказуемы. Настолько, что это единственная команда, которая набрала более 15 очков в матчах, где ей пришлось отыгрываться. Но при этом потеряла более 15 баллов там, где сама вела в счете! Главный же итого субботней игры — возвращение «Тоттенхэма» в топ-4 как минимум до воскресного матча «Астон Виллы» с «МЮ».
Сторонники теорий заговоров и особых отношений «Реала» с судьями еще за неделю до встречи мадридцев с «Жироной» получили в свои руки несколько козырей. Дело в том, что по ходу игры каталонцев с «Реал Сосьедад» на дисквалификации нарвались Блинд, Эррера и главный тренер команды-сенсации Мичел Санчес. Но кто сказал, что мадридцам самим было легко? Вроде бы вернувшийся в строй Рюдигер попал в заявку на игру, однако уже в день матча выяснилось, что немец будет лечиться еще две недели.
Оставшийся без профильных центральных защитников Карло Анчелотти сделал ставку на Карвахаля и Тшуамени. Зато в строю был Винисиус Жуниор, у которого возникли проблемы со здоровьем на разминке перед предыдущей встречей с «Атлетико». И как раз истосковавшийся по игре бразилец открыл эту игру шикарным ударом в дальний верхний угол. А потом Вини еще и шведкой вырезал от бровки гениальный пас на Беллингема. Одним касанием Джуд пробросил мяч мимо голкипера, и вторым отправил мяч в сетку, с 15 мячами оторвавшись от Довбика в гонке лучших снайперов ла лиги.
Дальше был шестнадцатый гол англичанина, после которого из «Жироны» словно выпустили воздух. Каталонцы вроде бы давили после перерыва и напрягали Лунина, а в ответ получили соло восхитительного Винисиуса и добивание Беллингема. «Сантьяго Бернабеу» снова с упоением исполнил «Эй, Джуд», и продолжил наслаждаться своей командой. Как в целом, так и персоналиями. Тем же Родриго, который добил гостей перед собственной заменой.
Как и в первом круге Анчелотти переиграл каталонцев тактически. В таблице у Мадрида уже «плюс 5», и титул никуда не денется. Проиграть «Реал» может только самому себе, что, впрочем, не отменяет восхищения игрой «Жироны» в этом сезоне. Завтра к ней могут приблизиться «Барселоны» и «Атлетико», однако отрыв от пятого места весьма комфортный. На Лигу чемпионов каталонцы наиграли с запасом.
Багаж Жозе Моуринью или эффект Даниэле Де Росси? Спорить об этом можно бесконечно, но факт остается фактом — после смены тренера «Рома» выиграла все три матча. Да, не у топовых соперников, только прежде «волки» на таких периодически спотыкались, а столь успешной серии в этом чемпионате у них еще не было. Соответственно, эмоциональный фон перед встречей с лидером и главным претендентом на скудетто у римлян был прекрасный. После мощного старта «Рому» не смутил даже дважды обидный пропущенный гол. Во-первых, после подачи углового Лукаку выбил мяч на голову бывшему одноклубнику Ачерби, сделав тому подарок к 36-му дню рождения. Во-вторых, приглашенный к монитору арбитр не согласился с мнением ВАР, который обратил внимание на то, что находившийся в офсайде Тюрам мешал Рую Патрисиу.
Когда же судья указал на центр, Де Росси просигнализировал команде — ничего страшного не случилось. Игроки тренера услышали, и к перерыву хозяева уже вели в счете. Для начала Манчини показал, что центральные защитники умеют забивать не только в «Интере». А быстрая атака, в начальной стадии которой за мяч зацепился Лукаку, увенчалась голом Эль-Шаарави. Два пропущенных гола в первом тайме — такого с «Интером» не случалось почти два года.
Но разве это приговор для заматеревшей команды Симоне Индзаги? После перерыва она переключила скорости, и Тюрам своей активность компенсировал отсутствие голов у лучшего снайпера серии А Лаутаро Мартинеса. В первом случае француз опередил Манчини. Во втором — после подаче Мхитаряна — в борьбе с форвардом собственные ворота поразил Анхелиньо.
В свою очередь ответный выпад Лукаку остановил забравший мяч в ногах форварда Зоммер. Как это контрастировало с концовкой, когда в быстрой контратаке «волков» добил оказавшийся на острие центральный защитник Бастони! «Рома» сейчас, конечно, хороша, но «Интер» в нынешнем итальянском чемпионате — почти другая галактика.
В прошлом сезоне кризисная «Бавария» забрала титул у растерявшей солидную фору дортмундской «Боруссии». Тогда рассуждали как о чемпионском характере мюнхенцев, так и о проблемах бундеслиги, где на длинной дистанции никто не может выдержать темп гегемона. Как следствие — неверие в свои силы и разговоры о комплексах соискателей титула. За последние годы это очень ярко проявлялось в очных встречах, где «Бавария» безжалостно ставила выскочек на место.
Однако «Байер» в версии Хаби Алонсо — это действительно особая история. Ни одного поражения за 21 тур и абсолютная смелость во время визита в Мюнхен в первом круге (2:2). Дома же леверкузенцы начали столь мощно, словно хотели еще и дать персональный ответ аналитикам компании Opta. Ее суперкомпьютер перед субботней игрой спрогнозировал дальнейший ход сезона и оценил шансы «аспириновых» на Серебряную салатницу в 49 процентов.
Однако по итогам первого тайма гуру статистики зафиксировали массу показательных моментов, которые лишь подкрепляли визуальные впечатления. Так, Кейн был незаметен. За 45 минут он коснулся мяча лишь семь раз, и ни разу не сделал этого в чужой штрафной. А вся «Бавария» к перерыву впервые в сезоне нанесла всего три удара. Последнее — следствие активности «Байера», в составе которого отличился Станишич. Защитник, арендованный в Мюнхене, и чей уход так расстроил Томаса Тухеля.
Впрочем, в Леверкузене он игрок ротации, а тон на флангах задуют другие латерали. Удвоивший счет Алекс Гримальдо с его 8 голами и 9 результативными передачами — просто космос. Где-то рядом — Фримпонг, который после подключения Нойера в атаку добил «Баварию» голом в пустые ворота. Представляете, какой у этого «Байера» потенциал, если разгром пока еще действующего чемпиона обеспечили три мяча игроков обороны?!
Леверкузен мчится к титулу, а в Мюнхене, наверное, кусают локти, вспоминая идиотское увольнение Юлиана Нагельсманна. Впрочем, это — как и творческий кризис Тухеля — отдельная история. Сейчас же стоит устроить овацию Хаби Алонсо, который действительно готов положить конец гегемонии «Баварии». Кстати, теперь суперкомпьютер Opta оценивает шансы «Байера» на титул в 66 процентов.
1-м в лига топ-5 футболистом, сделавшим более ста подкатов в текущем сезоне, стал полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья.
12 раз с начала прошлого сезона с учетом всех турниров полузащитник «Манчестер Сити» Де Брейне ассистировал форварду Холанну. Это самая эффективная связка в английском футболе.
16 голов мадридца Беллингема — рекорд результативности полузащитников в испанском чемпионате в XXI веке.
31 матч с начала сезона не проигрывает «Байер». Еще одна встреча, и леверкузенцы повторят немецкий рекорд «Баварии».
36 лет исполнилось сегодня защитнику Ачерби, и он стал старейшим игроком «Интера», забившим в свой день рождения.
Андрей Кузичев