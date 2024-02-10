Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лас-Пальмас
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
ПСЖ
Лилль
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло
Торино
11
Футбол. Зарубежный
10.02
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
23
Футбол. Зарубежный
10.02
Реал
Жирона
40
Футбол. Зарубежный
10.02
Байер
Бавария
30
Футбол. Зарубежный
10.02
Рома
Интер
24
Футбол. Зарубежный
10.02
Ланс
Страсбур
31
Футбол. Зарубежный
10.02
Реал Сосьедад
Осасуна
01
Футбол. Зарубежный
10.02
Фулхэм
Борнмут
31
Футбол. Зарубежный
10.02
Ливерпуль
Бернли
31
Футбол. Зарубежный
10.02
Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
10.02
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон
21
Футбол. Зарубежный
10.02
Вулверхэмптон
Брентфорд
02
Футбол. Зарубежный
10.02
Аугсбург
РБ Лейпциг
22
Футбол. Зарубежный
10.02
Боруссия М
Дармштадт
00
Футбол. Зарубежный
10.02
Айнтрахт Ф
Бохум
11
Футбол. Зарубежный
10.02
Унион Б
Вольфсбург
10
Футбол. Зарубежный
10.02
Вердер
Хайденхайм
12
Футбол. Зарубежный
10.02
Кальяри
Лацио
13
Футбол. Зарубежный
10.02
Алавес
Вильярреал
11
Футбол. Зарубежный
10.02
Манчестер Сити
Эвертон
20
Все события
Фоторепортажи
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
10 февраля, источник: Чемпионат.com

Карло Анчелотти высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Килиан Мбаппе в стан «сливочных».

Реал
ПСЖ
Наверх
Источник: Reuters

«Вы продолжаете спрашивать меня об игроке, который играет за другую команду. У нас уже есть лучшие игроки в мире. По порядку: Винисиус Жуниор — первый, Беллингем — второй, Родриго — третий. Затем Кроос, Вальверде, Камавинга…», — приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основным претендентом на футболиста считается «Реал». Француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 30 голов и семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь