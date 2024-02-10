Карло Анчелотти высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

«Вы продолжаете спрашивать меня об игроке, который играет за другую команду. У нас уже есть лучшие игроки в мире. По порядку: Винисиус Жуниор — первый, Беллингем — второй, Родриго — третий. Затем Кроос, Вальверде, Камавинга…», — приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основным претендентом на футболиста считается «Реал». Француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.