Тухель: беру вину за провальную тактику на себя

«Я беру на себя ответственность за наш тактический подход в матче с “Байером”. У нас была целая неделя на подготовку, и моя работа — выдвигать идеи и убеждать своих игроков в правильности такого подхода. К сожалению, сегодня получилось не совсем удачно — это не первый раз и не последний в моей тренерской карьере. Мы хорошо готовились неделю и многого от себя ожидали, но в итоге возвращаемся домой с пустыми руками», — приводит слова Тухеля профиль Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).