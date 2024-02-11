Мбаппе впервые за 6 лет попал в запас «ПСЖ» и не вышел на поле

25-летний француз в третий раз за все время выступлений за парижан не вышел на поле, попав в заявку на игру чемпионата Франции, сообщает Opta. До этого он оставался в запасе команды в матчах с «Нантом» (ноябрь 2017 года) и «Монако» (апрель 2018 года).